"Nos enseñó a ser fuertes”, hermana de Magda Rodríguez se quiebra

Andrea Rodríguez continuará el legado profesional de su hermana, Magda Rodríguez, como productora de HOY. Habló de los cambios para la revista Tv y Novelas. Esto fue lo que reveló.

La inolvidable productora Magda Rodríguez siempre expresó que uno de sus más grandes sueños era convertirse en la líder del programa matutino Hoy.

Y aunque la noticia de su fallecimiento ha sido muy dolorosa, el show debe continuar, así es como a ella le hubiera gustado, y su querida hermana, Andrea Rodríguez, compartió cómo se siente ahora que tomará la responsabilidad de dirigir esta gran emisión, empleando todos los conocimientos que aprendió de su también compañera y amiga.

¿Cómo te sientes ahora que seguirás el legado de Magda Rodríguez como productora de Hoy?

"Tengo muchos sentimientos encontrados, pero estoy segura de que es lo que hubiera querido Magda, porque siempre nos enseñó a ser fuertes, y desde donde se encuentre debe estar muy orgullosa de que la empresa me esté dando la oportunidad de darle continuidad a nuestro trabajo; al final, estuve en el mundo laboral con mi hermana

por más de 20 años".

¿Qué fue lo más valioso que te enseñó a nivel profesional durante todo este tiempo?

"Yo empecé a trabajar con Magda cuando tenía 17 años, y todo lo que aprendí sobre la televisión fue gracias a ella; me inculcó su pasión, me enseñó que el rating es muy importante para que los programas subsistan, que hay que tomar decisiones y cambiar las cosas cuando no funcionan, me habló sobre la importancia de las ventas, que debemos tener contenidos novedosos para que la audiencia nos vea, y que es fundamental tomar en cuenta a las personas que están en sus hogares".

¿El público fue importante para ella?

Así es, si le decían que algo no les gustaba, había que encontrar la manera de que sí les gustara, y cuando lo lograba, entregaba un trabajo de calidad como siempre lo hizo, por eso le decían “La Reina del Rating”.

¿Crees que Andrea podrá cumplir con el trabajo de Magda Rodríguez?