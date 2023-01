North y Chicago West conquistan Tik Tok

Las pequeñas North y Chicago West, hijas de Kim Kardashian y Kanye West, han llenado de ternura y dulce sabor la red de videos Tik Tok. Y es que las hijas de la celebrity han heredado el carisma de su madre y se lucen de forma natural ante las cámaras.

Las nenas de Kim suelen aparecer desde muy bebés en los videos de su madre e inclusive en el reality show "Keeping up with the Kardashians", sin embargo, hace poco, las pequeñas comenzaron a hacer sus propios videos, compartiendo cuenta con su famosa madre, quien supervisa el contenido que comparten.

La recién divorcida y madre de 4 se ha visto envuelta en distintas polémicas en meses recientes. Como te contamos en La Verdad Noticias, a pesar de todo lo que ha ocurrido Kim no se da por vencida y está dispuesta a continuar con su vida, prueba de ello es la cátedra que ha ofrecido en Harvard.

¿Cuál es el video de las hijas de Kim Kardashian que ha conquistado Tik Tok?

Como se muestra en el video las pequeñas North y Chicago, de 9 y 5 años respectivamente llenan de sabor Tik Tok con una deliciosa receta preparando smoothies al estilo "chi" en tonos violeta.

La dulzura e inocencia de estas pequeñas estrellas ha cautivado a todos los usuarios y es que sin duda llenan de alegría no solo al internet, sino a su famosa progenitora.

Te pude interesar: ¿Quién es la nueva esposa de Kanye West, 18 años menor que el rapero?

El maquillaje más extraño que ha utilizado Kim Kardashian

Imagen tomada de Tik Tok: @kimandnorth

Como parte de su faceta de tiktoker, Kim se ha unido al trend de "british chav make up", mismo que se burla del maquillaje en ocasiones exagerado de algunas mujeres en el Reino Unido.

En esta ocasión Kim lucía un make up muy bronceado, labios muy grandes y exagerados, así como una cantidad abundante de blush, máscara de pestañas y delineador.

