Normani y Cardi B protagonizan espectacular fotografía desde el aire

Cardi B finalmente puede decir que obtuvo su verdadero deseo de cumpleaños. El pasado martes 12 de octubre, un fan le escribió a la rapera para mostrarle el mensaje de cumpleaños que Normani compartió en Instagram.

“Feliz cumpleaños ángel ¡Te amo!, escribió la ex integrante de Fifth Harmony junto a una imagen que muestra a la esposa de Offset lucir totalmente desnuda ante la cámara, eso sí, cubrió sus pechos con sus manos para evitar la estricta censura de la plataforma.

La ex integrante de Fifth Harmony felicitó a la rapera en Instam por su cumpleaños.

La intérprete de ‘Up’, quien recientemente lució verde de pies a cabeza para la Semana de la Moda en París, tuvo una mejor sugerencia de lo que ella podría hacer para mostrar su amor de cumpleaños; “¿De verdad quiere desearme un muy feliz cumpleaños? Ella lanzaría una bomba si publica las fotos que nos tomamos en blanco”.

Normani publica sexy foto de las dos

La nueva fotografía dejó fascinado a los fanáticos.

La intérprete de ‘Wild Side’ hizo caso a la rapera y lanzó una foto de dicha sesión, la cual muestra a las dos mujeres elegantemente suspendidas en cintas de seda y a ambas luciendo elegantes atuendos blancos a juego y peinados de doble trenza. La publicación superó los 100 mil likes en tan solo un día.

En otras noticias, Cardi B agradeció a Normani en un tweet separado por ayudarla en su cumpleaños durante el fin de semana cuando la fiesta resultó ser demasiado para ella: “Anoche estaba un poco decepcionada de mí misma. Tenía un leve dolor de cabeza y tomé 3 tragos de tequila con el estómago vacío. Cada vez que bailaba sentía que me iba a desmayar ¡Gracias a Dios que mis chicas me sujetaron! ¡Hennessy, Spice, Megan, Normani y Shensea! Cariño, no pude colgarme”.

Cardi B y Normani, juntas en Wild Side

La amistad de Cardi B y Normani también se extiende a la música. La rapera aparece en el sencillo más reciente de la cantante, el cual se titula ‘Wild Side’. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la pista de R&B alcanzó el puesto número 14 en la lista Billboard Hot 100, y se disparó al puesto número 1 en la lista de ventas de canciones digitales de R&B/Hip-Hop.

Fotografías: Redes Sociales