Normani reveló lo que piensa de los chistes racistas de Camila Cabello

El desaparecido grupo Fifth Harmony nos ha regalada prodigiosas voces solistas en el mundo de la música, dos de ellas son las cantantes Normani y Camila Cabello. Aunque todas las chicas parecían tener una muy buena relación laboral y profesional, en algún momento Camila llegó a ser racista con su compañera Normani al hacer algunos chistes sobre su color de piel.

Aunque ya han pasado muchos años desde la separación del grupo, Normani nunca había hablado sobre esto, hasta ahora. La cantante de “Motivation” fue la portada para la popular revista Rolling Stone, donde dió una sincera entrevista y por primera vez reveló lo que piensa de los polémicos chistes con tintes racistas que en algún momento hizo Camila Cabello.

La cantante de “My Oh My” usó palabras como “Nigga” para referirse a Normani en diversas ocasiones a manera de broma a través de Twitter. Aunque al principio podría parecer algo inofensivo, la cantante Normani expresó que sí le llegó a afectar y hacerla sentir incómoda en algún momento.

“Sería deshonesto si dijera que este escenario en particular no me hizo daño…