Norman Reedus enamora a fans de The Walking Dead con lindo vídeo de su hija

Si usted, como prácticamente todo el mundo, está cansado de la pandemia de coronavirus, el espectáculo de terror interminable que es la política global, y se da cuenta de que tal vez nunca volvamos a ver una película en el cine, tomemos un momento para apreciar la estrella de The Walking Dead, Norman Reedus, quien recientemente bendijo a Instagram con algunas imágenes encantadoras de su pequeña.

Norman Reedus y la actriz, Diane Kruger rara vez comparten fotos de su hija y siempre se aseguran de no poner su rostro en línea para que el mundo lo vea, como hicieron en esta ocasión. La niña nació en el otoño de 2018 y, por lo general, aparece en publicaciones sinceras de uno de sus padres sobre lo genial que es.

En el vídeo compartido recientemente por la estrella de The Walking Dead, la hija de Norman Reedus lleva un pañal con tacos que grabaron mostrando solo su espalda. La habitación está llena de materiales de arte y, después de un rápido grito, hace una marca en la pizarra frente a ella.

En diciembre de 2018, los paparazzi tomaron fotos de Norman Reedus, Diane Kruger y su hija, que la esposa del actor volvió a publicar ;en Instagram, tras editarla para eliminar la cara de su hija y pidió al público y a la prensa que se abstuvieran de publicar fotos del bebé.

"Si bien entendemos que a algunas personas les gustaría ver una foto de nuestra hija, nosotros, como padres, no queremos nada más que permitirle crecer en privacidad y seguridad", escribió la actriz en ese momento.

Norman Reedus y Diane Kruger comparten una hija a la quien dieron la bienvenida en 2018

"Yo y [Reedus] les pedimos amablemente que no vuelvan a publicar estas fotos y nos ayuden a lograr ese objetivo. Quien las haya publicado, por favor quítelas. Por favor, póngase en nuestros zapatos. Somos como cualquier padre que quiere lo mejor para nuestro hijo. Gracias por su apoyo".

Norman Reedus prepara su propio spin-off de TWD

El mes pasado, AMC anunció que The Walking Dead terminaría después de la temporada 11. Habrá seis episodios adicionales en la décima temporada, que comenzarán a filmarse pronto para el aire en 2021, y luego la temporada 2021-2022 verá la temporada once y el final de la serie.

Después de eso, Daryl Dixon (Norman Reedus) y Carol Peletier (Melissa McBride) tendrían su propio spin-off juntos.

Poco se sabe todavía sobre el spin-off de Reedus, que será presentado por Angela Kang y producido por Scott Gimple. Según los informes, tendrá lugar después del final de la serie de The Walking Dead, lo que significa que es probable que los personajes de Daryl y Carol estén a salvo durante el resto de la serie principal.

La próxima parte de la décima temporada de The Walking Dead regresará en algún momento de 2021. Se espera que la undécima y última temporada salga al aire en la temporada de televisión 2021-2022. No hay una fecha específica establecida para la serie de Daryl y Carol en este momento. La sexta temporada de Fear the Walking Dead se estrenará el domingo.

Te puede interesar: Norman Reedus explica cómo The Walking Dead está filmando durante la pandemia

¿Ya conocías a la pequeña hija de Norman Reedus?, ¿Crees que es adorable? Dinos en los comentarios.