Norman Reedus de The Walking Dead tendrá su propia estrella en Hollywood

La estrella de The Walking Dead, Norman Reedus, recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2022, anunció el jueves el Panel de Selección del Paseo de la Fama y cuyos detalles de la decisión te los presentamos en La Verdad Noticias.

Norman Reedus se encuentra entre los 38 nuevos homenajeados elegidos entre cientos de nominaciones y se une a la productora de The Walking Dead, Gale Anne Hurd, quien recibió una estrella en el icónico Paseo de la Fama en una ceremonia a la que asistieron Reedus y varios de sus coprotagonistas en 2012.

"Todos ustedes son tan geniales gracias por todos los mensajes que la estrella es tanto suya como mía. Siempre agradecido a todos ustedes", tuiteó Norman Reedus este jueves. "Quién hubiera pensado".

"El Panel de Selección, compuesto por compañeros del Paseo de la Fama, elige personalmente a un grupo de homenajeados cada año que representan varios géneros del mundo del entretenimiento", dijo la presidenta y miembro del Paseo de la Fama, Ellen K en un comunicado el jueves.

"El Panel hizo un trabajo increíble al elegir a estas personas tan talentosas. ¡No podemos esperar a ver la reacción de cada homenajeado cuando se den cuenta de que se están convirtiendo en parte de la historia de Hollywood con la presentación de su estrella en la pasarela más famosa del mundo!".

Trayectoria de Norman Reedus en películas y televisión

Reedus protagonizará el próximo spin-off de TWD

Además de su papel protagónico como Daryl Dixon en The Walking Dead, donde Reedus ha interpretado al superviviente del apocalipsis zombi favorito de los fans desde su primera temporada en 2010, los créditos televisivos del actor incluyen papeles en Charmed, Masters of Horror y Law & Order: Unidad de víctimas especiales.

Norman Reedus también presenta y produce la serie de viajes sin guión de AMC, Ride with Norman Reedus, y luego produce una adaptación televisiva de Faster Pussycat, Kill! De Russ Meyers para la red a través de Bigbaldhead Productions.

Reedus es parte del Paseo de la Fama de Hollywood Class de 2022 en la categoría de televisión, junto a Byron Allen (productor), Greg Berlanti (productor), Ricky Gervais (The Office, Derek), Peter Krause (Sports Night, Six Feet Under), Holly Robinson-Peete (21 Jump Street, Hangin 'With Mr. Cooper).

El listado también incluye a Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul), Tracee Ellis Ross (Novias, Black-ish), Jean Smart (Frasier, Samantha Who?), Ming-Na Wen (Agentes de SHIELD de Marvel, The Mandalorian) y Kenan Thompson (Kenan & Kel, Saturday Night Live).

Norman Reedus regresa como Daryl en la undécima y última temporada de The Walking Dead, que se estrenará el 22 de agosto en AMC, y volverá a interpretar el papel junto a su coprotagonista Melissa McBride en el spin-off programado para su lanzamiento en 2023 en AMC.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.