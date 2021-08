Norma Adriana García, la primera esposa de Eduardo Yáñez

Norma Adriana García fue la primera esposa de Eduardo Yáñez, con quien el actor estuvo casado por poco más de dos años, es decir, desde 1987 hasta 1990. El famoso ha explicado que una de las razones por las que se divorció fue por sus problemas con el alcohol y su carácter.

Eduardo conoció a Norma desde que ambos eran jóvenes, cuando él trabajaba en una tortillería, ya que mucho antes de ser famoso, Yáñez tuvo diferentes oficios para lograr salir adelante. Se casaron después de diez años de novios, y tuvieron un hijo al poco tiempo.

Norma Adriana conoció al actor cuando él aún no era famoso/Foto: Tijuana en línea noticias

Sin embargo, la relación de Eduardo Yañez con Norma Adriana no fue lo que esperaba el actor de telenovelas. Y es que en diversas entrevistas, el artista se ha sincerado, y ha dicho que su deseo siempre fue formar un hogar unido, pero desafortunadamente no lo consiguió.

Eduardo el hijo de Norma Adriana García y Eduardo Yañez

Yáñez y su hijo se distanciaron durante años por problemas personales que se volvieron mediáticos/Foto: El Imparcial

El hijo de Eduardo Yáñez, Eduardo Yáñez García es el único que tuvo el actor con su primera esposa Norma Adriana García. Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, el actor de “Destilando amor” estuvo unido a Eduardo Jr. durante su infancia y adolescencia.

Pero la relación padre e hijo se rompió en 2017, cuando el joven que tiene más de 30 años de edad, utilizó su cuenta de Twitter para calificar a su padre de “drogadicto, racista y abusador de mujeres”. Después de esto, la madre de Eduardo Jr., Norma García, salió en defensa de su hijo, dando polémicas declaraciones contra el actor en una revista de chismes.

Por esta razón en 2018, Eduardo Yáñez decidió aclarar que los comentarios de su hijo y su ex esposa no eran verdad, y aunque dijo que ya había perdonado al joven, el actor de 60 años ya no volvió a tener la misma relación y confianza con su hijo.

Polémica de Eduardo Yañez con sus parejas

Francesca Cruz, la segunda ex esposa de Eduardo lo acusó de cometer presunta violencia doméstica/Foto: Blog

Eduardo Yáñez no sólo tuvo polémicos pleito con su ex Norma Adriana García, sino también con su segunda esposa, la periodista y actriz estadounidense, Francesca Cruz, con quien el actor estuvo casado por casi siete años hasta 2003.

Y es que Francesca relató en una entrevista hace varios años, que vivió “un infierno” durante su matrimonio con Yáñez, porque supuestamente fue violentada física y psicológicamente.

Además de Norma Adriana García y Francesca Cruz, Eduardo Yáñez ha sido vinculado sentimentalmente con alrededor de nueve famosas, entre ellas están Lucía Méndez, Ana Carolina Da Fonseca, Erika Buenfil, África Zavala, entre otras.

