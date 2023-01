Nominan al cancunense Diego Mx a los Latin Awards Canadá

Nominan al cancunence Diego Mx a los Latin Awards Canadá

Los mexicanos también triunfan en el extranjero, por lo que ese es el caso de Diego Ricardo Pech Noh, mejor conocido como Diego Mx, un joven originario de Cancún, Quintana Roo, cuya pasión y disciplina por la música lo llevó a lograr una nominación en los Latin Awards Canadá.

Hay que destacar que los Latin Awards son los premios que galardonan la música, arte y entretenimiento en Canadá, sin embargo, existen músicos del exterior que también pueden aspirar a una nominación, como es el caso de Diego Mx.

Resulta que el mexicano Diego Mx está nominado al Artista Destacado en el Exterior, para poder apoyarlo es necesario entrar a la página oficial de Latin Awards Canadá y buscar la categoría, una vez encontrada, dar clic en el nombre del músico.

Diego Mx en los Latin Awards Canadá

Se ha destacado que las votaciones ya están disponibles para que el público pueda apoyar a su artista favorito, la fecha límite para votar es el 27 de enero, pues la gala se llevará a cabo el 28.

Es importante mencionar que Juan Diego de Sedas, productor musical del joven rapero, también cuenta con una nominación en estos premios en la categoría de Arreglista o Productor del Año.

No queda duda de que para Diego Pech ser parte de los Latin Awards Canadá representa un orgullo para él y su familia, pues el solo hecho de estar nominado junto a otras personalidades con una gran trayectoria significa un paso importante en su carrera.

Sin embargo, llegar a alguna de las categorías de esta gala no es fácil, pues la academia analiza el estilo y la profesionalidad tanto en audio y video de los músicos.

Así que, si algo se le tiene que reconocer a Diego Mx es su constancia y disciplina, porque con solo cinco años de carrera, el joven se ha posicionado muy bien en otro país.

“En esa lista hay gente que tiene una trayectoria de muchos años y pues realmente su contenido musical es muy alto, no es tan fácil que ellos te nominen de la noche a la mañana”, ha compartido el famoso rapero mexicano.

La soledad fue su más grande impulso

Entre otros detalles, Diego Mx compartió que estar solo en otro país fue lo que lo impulsó para incursionar en esta industria, pues no fue fácil el proceso de alejarse de su familia y llegar a Canadá para comenzar un nuevo camino, pero el joven encontró en la música un acompañante.

“Todo se basó en el día que yo llegué a Canadá, yo estaba solo a veces llegaba del trabajo y cantaba, llevaba tiempo que no veía a mi familia, entonces de ahí me nació sacar todo lo que yo sentía, con el tiempo me di cuenta que tenía talento y decidí hacer una canción”, reveló Diego Mx.

Cabe destacar que el rapero mexicano señaló que a pesar de que el rap le abrió muchas puertas también está dispuesto a probar en otros géneros como el pop o reguetón, pues hace un año tuvo la oportunidad de hacer una colaboración con la agrupación Under Side 821, uno de los dos temas que grabaron ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de Diego Mx.

