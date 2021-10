Nombran a Karime Pindter como "la nueva Karla Panini"

Los reality shows se han convertido en las nuevas telenovelas ya que los integrantes de estos tienen historias dignas del melodrama tal y como los ex Acapulco Shore, Karime Pindter, Jawy Méndez y Manelyk González quienes son los protagonistas de un presunto triángulo amoroso.

En los últimos días se ha viralizado que Karime traicionó a su mejor amiga con su ex prometido y es por eso que los internautas le han puesto de apodo “la nueva Karla Panini”, ya que cómo recordaremos la Lavandera güera, traicionó a Karla Luna con su esposo Américo Garza.

A pesar que Karime y Jawy han dicho varias veces que entre ellos únicamente hay amistad, los fans no creen en sus palabras e incluso afirman que tienen una relación sentimental, además que recientemente viajaron juntos a Las Vegas y después a Acapulco, Guerrero.

¿Karime es la nueva Karla Panini?

Jawy y Karime no han ocultado en sus redes sociales nada e incluso han compartido historias juntos demostrando que son buenos amigos, que no les importa todo lo que está sucediendo al rededor y que Manelyk haya confesado en La Casa de los Famosos que ella la traicionó.

En redes sociales los fans se han dividido, algunos apoyan a Pindter y Jawy pero los fans de Manelyk no superan que Karime siga en contacto con el ex integrante de Acapulco Shore por ser ex novio de la mujer que era su mejor amiga. ¿Crees que realmente traicionó a Mane?.

¿Cuánto tiempo llevaban Mane y Jawy?

La pareja más famosa de Acapulco Shore, formada por Mane y Jawy, se habría separado tras dos años de relación. Los famosos incluso estaban comprometidos pero decidieron separarse en pleno 2021, antes de que la famosa entrara al reality La Casa de los Famosos en donde reveló varios secretos sobre su ex relación.

