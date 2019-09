Noelia seduce a fans con atrevido video erótico ¡Qué sexy! (VIDEO)

La cantante puertorriqueña Noelia enloqueció a sus fans con sus sensuales videos, pues los ha dejado muy ansiosos por el próximo estreno de su nueva película para adultos que está próximo en estrenarse, pero, por el momento la celebridad de Instagram ha estado promocionando los últimos accesos que tiene en su sitio web.

A sus 40 años de edad, la intérprete sabe cómo consentir a los caballeros, pues el atractivo que la vuelve irresistible son sus enormes atributos mostrándolos con diminutas lencerías, y es que en su más reciente video que compartió a sus fieles admiradores.

Noelia seduce a fans con atrevido video erótico ¡Qué sexy! (VIDEO)

Cabe mencionar que la cantante decidió mostrar una nueva versión de una de sus canciones que lleva por nombre "Here I go again", en aquel videoclip la famosa se muestra muy sensual con atuendos que resaltan sus curvas; sus fans quedaron emocionados de ver a la cantante muy provocativa.

Te puede interesar: Noelia muestra su lado masoquista en explicito video musical

En otro video que compartió en las redes sociales se puede apreciar a la artista enseñando sus sexys piernas mientras invita a los caballeros a no desaprovechar la oportunidad para disfrutar de las íntimas escenas de su nuevo video solo para adultos.

Noelia calienta las redes con sensual video

La cantante Noelia volvió a enloquecer a sus fans al presumir sus enormes pompas mientras se encontraba recostada encima de un coche: aquel video fue para promocionar su esperado video para adultos.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

El clip obtuvo más de 38 mil reproducciones, aunque de nueva cuenta sus fieles admiradores se quedaron con las ganas de enviarle comentarios subidos de tono, pues en aquella publicación tenía bloqueado los mensajes.

Si quieres ver más contenido de Noelia ¡DALE CLIC AQUÍ!