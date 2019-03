Noelia se exhibe bailando en diminuta tanga (VIDEO)

La que no para de calentar los motores antes de su debut como actriz porno, es Noelia, pues no hay día que no encienda sus redes sociales con el candente contenido que publica.

Más complaciente que nunca, la cantante Noelia quiso deleitar a sus más fieles seguidores de su belleza con un cachondo baile que ya le habían pedido con anterioridad, por lo que no dudo en darles el gusto.

Con un mini vestido color negro descubierto de la espalda y unos tacones de plataforma, Noelia contoneo sus caderas al grado de enseñar su más que visible tanga blanca.

Noelia escribió debajo de su video:

"Lo prometido es deuda, para los chavos de mis seis clubs de fans de CDMX y EDOMEX que me pidieron un pedacito de 'Los Ángeles Azules' con la 'Cumbiar del acordeón'".