Noelia rompe las ilusiones de Sabrina Sabrok y le envía fuerte amenaza

La cantante Noelia ha roto las ilusiones que tenía Sabrina Sabrok respecto a hacer contenido erótico juntas, además le lanzó una fuetre amenaza, lo que ha dejado con la boca abierta a más de uno.

En más de una ocasión la integrante de “La Hora Pico” declaró que tenía la ilusión de hacer una colaboración con la famosa y al parecer creyó que esto se podía hacer realidad, pero no contaba con la reacción que tuvo la cantante.

Anteriormente la actriz porno comentó: “Me gusta el perfil de la cantante; sube bastante contenido atrevido como yo, me gusta como mujer y me fascina su cuerpo, me encantaría hacer un video erótico con ella”.

Sabrina, quien busca mexicanos que quieran debutar en el cine para adultos, incluso reveló que había hablado con la famosa a través de redes sociales, donde la habría invitado a hacer algo “atrevido”. Pero tal parece que a la cantante no le pareció que hablen de ella pues tuvo una reacción un tanto “agresiva”.

Lanzó fuerte amenaza a Sabrina Sabrok

La oficina de representación de la cantante salió a desmentir las declaraciones de Sabrina, afirmando que no hay ningún plan de colaboración y le exigió que dejara de hablar del tema.

“No existe, ha existido, ni existirá ni la más remota posibilidad de ninguna colaboración con la antes mencionada señora”, indicó el comunicado.

Sin embargo lo que más llamó la atención de los fans fue la fuerte amenaza que realizó la cantante, pues aseguró que tomará acciones legales contra Sabrina si ella vuelve a hablar del tema y la supuesta colaboración.

“Finalmente, se le exige a esta persona no volver a hacer alusión alguna a Noelia en medios de comunicación, ya que estaría incurriendo el riesgo de recibir acciones legales por el uso indebido de su imagen y nombre sin su consentimiento”, se lee en la publicación.

¿Qué fue de la vida de la cantante Noelia?

La cantante se ha centrado en el contenido para adultos

La cantante Noelia se encuentra enfocada en difundir un estilo de música Dance y EDM, lo que le ha dado muy buenos resultados en cuanto a popularidad, destacando en los primeros lugares de Billboard con canciones como "My Everything" y "Kiss Me". Así mismo, la cantante se ha enfocado en sus empresas y una área está dedica a la industria para adultos, por lo que lanzó su propia plataforma de contenido para adultos, Cherryland VIP, pero ahora ha causado polémica tras lanzar fuerte amenaza a Sabrina Sabrok.

