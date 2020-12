Noelia realiza SEXY BAILE en pleno espacio público

Noelia es una de las mujeres favoritas de toda latinoamérica, pues esta cantante no tiene ningún tipo de problema con el pudor o la vergüenza, y realiza cualquier cosa para lograr sus metas, lo cual se le facilita aún más, pues ama lo que hace.

En ese sentido, la famosa no solo es una de las intérpretes más reconocidas de los primeros años de este milenio, sino que también es una sexy modelo, y nos lo demuestra a través de sus redes sociales.

Tal es el caso de su reciente publicación en su cuenta de Instagram, en donde vimos a la famosa realizar un sexy baile en una lavandería, aprovechó que casi no había lugar en el espacio para realizar sus sexys movimientos, pues no se contuvo, y si bien, no lo hizo precisamente con poca ropa, sí nos dejó en claro que no es necesario mostrar de más para lucir fogosa.

“So Happy!!! Estoy Feliz por que van a venir conmigo a mi cuenta de Onlyfans, Los Espero ahora mismo.... allá estaré en Vivo”, posteó.

Mira el candente video de Noelia

Por cierto, esta famosa cuenta con más de 1 millón 300 mil seguidores, y aunque su Only Fans podría ser suficiente para que esta modelo genere todos los recursos que necesita para su lujosa vida, ella no se conforma con nada, y continúa con su carrera en la música.

De hecho, la cantante compartió sus resultados de Spotify, en donde dejó ver que cuenta con más de 4.6 millones de personas que escuchan sus canciones, además ha sido reproducida 17.4 millones de veces en 92 países.

Por si fuera poco, su música se reproduce por un total de 1.2 millones de horas, así que no nos cabe duda que la intérprete de “Tu” sigue adelante con su pasión, sin dejar de lado también su labor como empresaria.

¿Te gustó el video de Noelia bailando en la lavandería?, ¿Te describirías a su cuenta de Only Fans?, dinos tu opinión en los comentarios, y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre esta famosa.

