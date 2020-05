Noelia presume su candente “retaguardia” ¡sin censura! / Foto: Telemundo

Noelia podría ser censurada en Instagram al compartir una de sus fotografías más candentes, donde la cantante presumió su gran “retaguardia” con unas sexys medias de red. Una imagen que ha dejando sin aliento a sus seguidores.

Recordemos que Noelia debe gran parte se su fama a su talento musical, donde algunos de sus sencillos lograron colocarse entre los favoritos de las listas musicales en varios países. Sin embargo la cantante puertorriqueña también ha logrado conquistar las redes sociales.

Con más de 1 millón de seguidores en Instagram la intérprete de “Tú” ha logrado posicionarse como una de las artistas más populares en la plataforma, donde constantemente comparte algunas de sus fotografías y videos más sensuales.

Noelia presume su candente “retaguardia”

Cabe mencionar que Noelia también cuenta con una página oficial en la cual comparte contenidos exclusivos para los suscriptores, por lo cual la cantante siempre se encuentra en la promoción de lo que se puede llegar a ver en su sitio, el cual supuestamente no tiene ninguna clase de censura.

Sin embargo esto no ha sido un impedimento para que la intérprete constantemente comparta imágenes con los atuendos más diminutos y sensuales que no dejan nada a la imaginación. Y esta ocasión no fue la excepción puesto que presumió su gran “retaguardia” prácticamente al desnudo.

¡Al borde de la censura!

Tenemos que reconocer que a sus 40 años de edad Noelia luce totalmente espectacular de pies a cabeza, razón por la cual siempre logra conquistar los corazones de sus seguidores, quienes siempre están al pendiente de todos los contenidos que comparte diariamente la artista.

En esta última fotografía podemos observar a la cantante apoyada en sus rodillas y de espaldas, dejando en primer plano su gran retaguardia. Una imagen que además alentar los instintos más salvajes de sus seguidores, logró conseguir más de 25 mil likes en menos de un día.