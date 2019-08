Noelia mueve sus asentaderas, bailando con pants transparente

Noelia es una de las cantantes mexicanas que más polémica ha causado durante su carrera artística y es que la cantante ha dejado su carrera musical de lado, y ha decidido enfocarse en el mundo del entretenimiento para adultos.

A través de Instagram, Noelia no duda en mostrar lo que sabe hacer, como posar, menearse y enseñar, pero eso sí, sin caer en lo vulgaridad y mostrando elegancia siempre.

Tal fue el caso de este 29 de agosto, cuando la cantante posteó un vídeo en sus cuentas de Instagram donde aparece bailando muy sexymente uno de sus más grandes éxitos "Júrame", pero eso sí, lo bailo luciendo muy sensual.

En el video aparece sin blusa, y sólo con un brasier, zapatos blancos de tacón, un mayor que transparenta, y calzón azul.

“Cafecito time ☕���� ~ Jurame ~ #MisExitos #Noelia”, puso la cantante como pie de foto del video.

El video ha causado la reacción de alimentos 121 mil likes en Instagram, y comentarios resaltando sus belleza y atributos

“Por el poder de los Dioses quiero ver ese tatuaje????”, “Rica mami”, “Me vuelves loco”, “Qué Bárbara mi diosa ��”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.

Y es que Noelia ha sido catalogada como toda una Diosa, ya que regularmente cautiva a sus fanáticos, con algunas imágenes subidas de tono, e incluso, con videos bailando pole dance, y haciendo de todo para seducir.

Hay que recordar que Noelia es la intérprete de canciones como “Júrame”, pero también uno de sus mayores éxitos es “tú”, sin embargo, no todo el mundo conoce la trayectoria de Noelia, pues hace unas semanas tuvo una pequeña riña con la cantante Belinda, quien no sabía quién era Noelia, e incluso la confundió con Laura Pausini, situación que no le encantó a Noelia.

