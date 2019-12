Noelia levanta sus N@LGAS pegada a la pared ¡Sabrosa!

La cantante Noelia se ha convertido en una de las mujeres más radiantes y candentes del mundo del espectáculo, ya que siempre se ha presumido de su talento musical, pero también por la sensualidad de su cuerpo que siempre presume en redes sociales.

Tal vez este 2019 ha sido uno de los grandes años de Noelia, pues ha sido de los más movidos de la cantante, ya que marca su magnífico regreso a la música; además de que ha expandido sus empresas en México, entre las que se encuentran sus bares y su sitio oficial con contenido único y explicito para adultos.

A pesar de tantos compromisos, la cantante puertorriqueña Noelia, quien no hace mucho se abrió la blusa y mostró todo en su Neón Party, actualmente se encuentra enfocada en su música, en sobresalir como una destacada actriz de entretenimiento para adultos (XXX) y en sus recientes empresas.

Pero Noelia no abandona a sus fans, pues recientemente ha hecho una publicación en la que ha titulado de la siguiente manera: “Free your senses ���� no hay nada más erótico en la intimidad, que la naturalidad de ser como eres. Noelicious la Ropa Íntima más Sexy www.noelicious.com #Noelicioustimes���� #soycomosoy #Noelia”.

Tal parece que en esta nueva publicación Noelia quien en alguna ocasión se tragó la tanguita montada en una bicicleta, ahora está nuevamente promocionando su nueva línea de ropa íntima llamada: Noelicious, que es de las novedades que tiene la puertorriqueña y que ella misma usa en varias de sus poses como en esta que levanta sus n@lgas pegada a la pared.

Hay que destacar que tras el estreno de su nuevo sencillo, Noelia, recuerda lo importante que es luchar por tu sueños, por eso en sus redes sociales se presume imparable y siempre se mantiene en contacto con sus más de un millón de seguidores en Instagram.

Cabe destacar fans de la cantante puertorriqueña no han tardado en manifestarse, pues han comentado algunas impresiones en donde destacan su belleza y también le mencionan que se mueren por ver sus novedades en su tienda en línea.

