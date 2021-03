Noelia hace imaginar a sus fans con un atractivo video

Noelia es la famosa cantante de Puerto Rico que desde hace un buen tiempo no solo con la música ha atraído la atención de millones de internautas, sino con sus audaces poses que han reventado las redes sociales.

Y es que la puertorriqueña y empresaria ha demostrado que no tiene reparo en presumir su espectacular y sexy figura en redes sociales, misma que es halagada por miles de usuarios alrededor del mundo.

No es para menos que Noelia no deje de acaparar miradas en sus redes sociales con las sensuales imágenes que publica, además de los sugerentes videos que no dejan nada a la imaginación.

Es por eso que recientemente la famosa cantante de Puerto Rico ha demostrado que no tiene reparo en presumir su espectacular y sexy cuerpo, incluso con fotografías que retan las reglas de las redes como Instagram.

Siempre ha destacado en poses de desnudos completos hasta videos con doble sentido, por eso Noelia se ha convertido en una de las favoritas de Instagram, así lo demuestra sus 1.4 millones de seguidores.

La lencería diminuta de Noelia

Recientemente la artista puertorriqueña publicó una imagen bailando y presumiendo su impresionante estado físico, el cual de inmediato causó miles de reacciones y se volvió tendencia.

Hay que destacar que Noelia de 41 años de edad, porta una delicada y diminuta lencería, en la que deja ver sus encantos por completo, detalle que a muchos ha conquistado sin pudor.

Si recordamos, la artista tiene cuenta en Only Fans y a cada rato invita a seguirla, baila portando unas sensuales zapatillas fosforescentes y lo hace desde un balcón frente al mar.

Cabe recordar que Noelia Lorenzo Monge, conocida simplemente como Noelia, es una cantante, actriz, modelo erótica, playmate y empresaria puertorriqueña.

