Noelia filtra clip exclusivo de su “Only Fans” ¡De Impacto!

La cantante puertorriqueña Noelia, no solo ha triunfado en el mundo de la música, sino que es la prueba perfecta de que se puede ser talentosa y sensual a la vez, pues a través de sus redes sociales suele compartir con sus seguidores imágenes muy subidas de tono.

En ese sentido, la intérprete de “Tú” además ha tenido una espinita por ser empresaria, y hacer todo lo posible para sacar adelante a su familia, por ello creó su página de Only Fans, en donde recibe aportaciones monetarias, a cambio de sus imágenes íntimas.

Sin embargo, para inspirar a más fans a que la sigan a través de dicha plataforma, decidió darles una probadita y por ello compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, un video en el aparece quitándose la ropa, mismo que forma parte de su exclusiva plataforma.

Eso sí, tuvo que cortarlo en el preciso momento en el que iba a mostrar de más, para que no tuviera problema con la censura en dicha red social, la cual suele ser muy estricta, pero de todos modos dejó babeando a sus fans.

“VEN AHORA MISMO, PODRÁS VER TODO , TODO. lo que no puedes ver aqui....Los espero AHORA en mi cuenta de Only Fans. NO ESPERES MÁS “