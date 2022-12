Noelia es "una bomba de sensualidad" y este video nos lo demuestra

El nuevo contenido de la cantante ha dejado sin aliento a más de un caballero.

Noelia despertó las más bajas pasiones de los caballeros gracias a un nuevo video que compartió en su perfil oficial de Instagram, en el cual aparece protagonizando un sexy baile mientras modela un coqueto atuendo que resalta el cuerpazo que posee a sus 43 años de edad.

En el clip podemos observar a la cantante nacida en San Juan, Puerto Rico realizar un sexy baile al ritmo de ‘What's Love Got to Do with It’ de Tina Turner. Sin embargo, el detalle que fascinó a más de uno fue el traslúcido atuendo que llevaba puesto y que no dejaba nada a la imaginación

“Lo he dicho mil veces, eres una bomba de la sensualidad”, “Irresistible outfit, siempre te miras increíble”, “Eres una mujer muy hermosa, como quisiera ser tu fotógrafo” y “Eres la definición de candela, eres una llamarada” son algunos de los piropos que recibió la intérprete de ‘Tú’ en Instagram.

Noelia, la reina de Instagram

Tras ser vetada de la plataforma, la cantante puede presumir que ha recuperado su perfil oficial.

Hace unos meses te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Noelia era suspendida de Instagram por retar constantemente a la censura con sus atrevidos atuendos que dejan muy poco a la imaginación. Dicha situación la obligó a crear un perfil alterno para luego mudarse a Celebriffy, una nueva red social de la que ella forma parte y constantemente promociona.

Cabe destacar que la cantante hizo todo lo posible para recuperar su perfil oficial y lo logró. Ahora, ella continúa compartiendo atrevido contenido para deleite visual de sus más de 3.1 millones de seguidores, cifra que la convierte en una de las celebridades más populares de Latinoamérica en dicha plataforma.

Te puede interesar: Noelia enseña lo prohibido en un atractivo atuendo transparente

¿Qué hace Noelia actualmente?

Pese a las críticas y polémicas, la cantante puertorriqueña goza de gran popularidad en las redes sociales.

Además de consentir a los caballeros con el atrevido contenido que comparte en redes sociales, debes de saber que Noelia es una celebridad con una vasta carrera musical y al mismo tiempo se ha convertido en dueña de varias empresas, lo cual la posiciona como una exitosa mujer de negocios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales