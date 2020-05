Noelia enseña sus atributos en entallada prenda ¡preciosa!

Noelia es una de las cantantes que más ha triunfado en Instagram, pues la oriunda de Puerto Rico siempre busca la manera de deleitar a sus fanáticos con candentes y sugerentes fotos que los dejan deseando ver más.

La famosa compartió un video en su cuenta de Instagram en donde aparece bajándose de su carro, modelando un pantalón ajustado color negro, y una blusa del mismo tono, demostrando su cuerpazo.

A pocos instantes de haber compartido su video, la famosa recibió cientos de likes, y decenas de comentarios por parte de sus seguidores y amigos del mundo del espectáculo, quienes se deleitaron con sus candentes movimientos, que encantan a más de uno.

“Esperemos que en unos Meses regresemos siendo mejores y valorando mejor cada momento.” Publicó.

Mira el video de Noelia

La publicación de la cantante y modelo recibió también cientos de emojis de fuego y corazones, que hacen referencia a que a sus 40 años sigue luciendo más guapa que muchas mujeres más jóvenes que ella.

Y es que la intérprete de “Tú” es la prueba tangible de que la belleza no está peleada con el talento y la inteligencia, pues la famosa no solo tiene una voz privilegiada, sino que además ha sido muy exitosa en los negocios, pues no solo ha inaugurado restaurants, sino que ahora tiene un proyecto de inaugurar su propio cabaret.

A lo largo de estos días de confinamiento el proyecto ha tomado mayor solides, y si todo lo permite, su empresa apertura en Texas, Estados Unidos, el próximo 27 de junio, siempre y cuando la contingencia sanitaria lo permita.

Noelia cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes siempre están al pendiente de sus nuevos proyectos, y le recuerdan lo bella que es en cada comentario.