Noelia deslumbra con entallados jeans ¡Se le ve la rayita!

Noelia es una de las famosas favoritas que tenemos en La Verdad Noticias, y es que no solamente es una de las mujeres más guapas que hay en todo instagram, pues a sus 40 años Noelia luce radiante, incluso más joven que algunas otras mujeres.

Noelia es la mujer perfecta, pues no solo es modelo, y actriz de entretenimiento para adultos, sino que además tiene una de las voces más preciosas que ha dado puerto rico, y por si fuera poco es empresaria, pues está por inaugurar un restaurante en a ciudad de méxico.

No por nada Noelia cuenta con más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes dia a dia se deleitan con sus candentes fotos, como la que subió este fin de semana.

Y es que este domingo 14 de diciembre, la famosa mostró una foto en la que aparece posando frente a un balcón, donde portó unos leggins color verde menta, que le quedaban muy justos, y dejaron ver toda su sensualidad, de hecho, en la imagen se marca la rayita que divide sus pompis.

“Nada debe detenerte para ser Feliz, Ustedes me hacen Feliz y nada me detiene, Los Amo ���� #noelicioustimes”, publicó Noelia en su cuenta de Instagram como pié de foto en la imagen.

La foto de Noelia alcanzó miles de likes por parte de sus fans, quienes no dudaron en decirle en los comentarios lo bien que se ve, además de dedicarle uno que otro piropo. Noelia ha tenido un gran año, y por eso esperamos que su 2020 venga con todo, no solo con más inauguraciones de restaurantes, sino también con más fotos candentes para deleitar a sus seguidores, que no se pierden ni una.

