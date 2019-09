Noelia derrite las redes con sensual ropa interior de hilos (VIDEO)

La intérprete Noelia, ha vuelto a conquistar a sus fieles admiradores y todo fue por un sensual video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la famosa puertorriqueña dejó volar la imaginación de los caballeros debido a la micro prenda íntima que decidió usar.

Desde que anunció su nueva faceta como actriz de películas para adultos, la cantante se ha vuelto más irresistible; sus curvas y que decir de sus enormes atributos, han enamorado a más de un millón de usuarios, pues se ha convertido en toda una celebridad en Instagram.

En el clip se puede apreciar la sensualidad de la artista, quien, a sus 40 años de edad, luce cada día más espectacular, y para continuar promocionando su esperada película erótica, la famosa subió un seductor video donde ha mostrado su cuerpo con poca ropa.

Los usuarios enloquecieron al ver lo sexy que luce la famosa con una atrevida prenda de hilos que dejó al descubierto sus enormes atributos; aquel video fue para revelar que su la nueva versión de su tema "Here I Go Again" ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

Noelia presume sus encantos con atrevido atuendo de hilos

Cabe mencionar que algunos videos que muestra la artista han sido para promocionar su película para adultos, incluso reveló que aún tiene paquetes disponibles para que las personas puedan tener acceso a su sitio web Secret Passion.

Además de ser una exitosa cantante y actriz, Noelia también se ha vuelto toda una mujer de negocios pues cuenta con su propia línea de ropa sensual para las chicas, pues los ajustados leggins transparentes que forman parte de su colección han sido una prenda que ha vuelto locos a los caballeros.

