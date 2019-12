Noelia con ardiente escote en la “COSITA” posa en su comedor (FOTO)

Noelia se ha catalogado actualmente como una sensual cantante y actriz que en todo momento hace arder las rerdes sociales con sus atrevidos poses que han impulsado su talento tanto en la música como en la actuación en los matereales privados de su sitio web.

No por nada Noelia se ha vuelto una de las favoritas de los mexicanos, pues además de su talento, carisma y sensualidad, también es toda una empresaria, pues tiene su propio sitio web donde comparte contenido exclusivo con sus fans y sus franquicias de restaurantes en la capital del país.

Es a través de sus redes donde Noelia siempre se ha mostrado muy carismática con sus seguidores, pues siempre se mantiene deleitándolos con candentes imágenes y poses que dejan a más de uno con la boca abierta al ver su belleza.

Noelia posó en su comedor

Así lo ha hecho recientemente en una imagen que ha titulado como: “It is what it is / Es lo que es �� #Noelicioustimes���� #Noelia ��”, en donde presume de la belleza de su cuerpo en un atrevido atuendo que ha cautivado en su cuenta oficial de Instagram.

Hasta el momento la imagen de Noelia ha acumulado más de veintidós mil reacciones y cientos de comentarios en donde le hacen saber a la cantante puertorriqueña, porqué es una de las favoritas del mundo artístico, así como de las estrellas de la música.

Entre los comentarios resaltan algunos que dicen de la siguiente manera: “Te ves mega sabrosa, mega guapísima, mega hermosa”, “Qué divina mi amor eres una mujer tan hermosa tan bellísima seductora te mando besos”, “Que linda te vez corazón”, “Qué feliz lunes hermosa estás espectacular mi amor”, “Siempre bella, talentosa y preciosa, mujerón”, entre muchos otros de la extensa lista.

Cabe destacar que los días están contados para que este 2019 se termine, pero Noelia no deja de deleitar a sus más fieles seguidores que en este año la han posicionado como una de las predilectas influencers del Instagram, reaccionando o comentado en cada una de sus ardientes publicaciones que siempre son recordadas con muchos cariño.

