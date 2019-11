Noelia con ATREVIDO video luce sus encantos dando besos ¡Es una belleza!

La cantante puertorriqueña Noelia, subió la temperatura en las redes sociales al enseñar sus encantos en una pose que nadie puede superar, pues luce un atuendo fascinante para el deleite de sus fans.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que Noelia ha publicado un atrevido video que está haciendo arder las redes sociales, ya que aparece luciendo sus encantos ataviada de un conjunto en negro que ha desatado que los internautas se quedaran totalmente embobados.

El video ha logrado capturar casi setenta mil reacciones en tan poco tiempo de haber sido publicado y es que no es para menos, pues la sensualidad de la puertorriqueña es innegable ante los espectadores de las diversas redes sociales.

Pero eso no es todo la imagen también se ha llenado de comentarios en donde enfatizan en la belleza y elegancias de Noelia, así dicen algunos: “Unos Besitos de las Buenas Noches con este Selfie Videito desde la Costa Este. Love you all #Noelia ��”, “Esos desde Playa del Carmen para ti Noelia también “, “Que ricos se ven esos melones”, “Que ricos y dulces besos preciosa”, “Te amo Noelia eres la mujer q tanto deseo pero se que eres inalcanzable”, entre muchos otros.

Tal parece que la intérprete de "Candela" a sus 40 años de edad luce más sexy que nunca y prueba de ello ha sido este video en donde mando besos a sus fans de esta forma: “Unos Besitos de las Buenas Noches con este Selfie Videito desde la Costa Este. Love you all #Noelia ��”.

Cabe destacar que la puertorriqueña Noelia es una sensación en las redes sociales, debido a la forma en que promociona su nueva música, de igual forma también ha estado promocionando su página Secret Passion, pues su esperado video ha vuelto locos a los caballeros que caen rendido ante su exquisita belleza y que nunca la abandonan en redes sociales.