Noelia celebra número de seguidores con sexy baile en tanga (VIDEO)

La cantante Noelia, se ganó sin duda el cariño del público, sobre todo el masculino con la sorpresa de su nuevo proyecto, el cual corresponde a la industria del cine para adultos, por lo que sus fieles seguidores esperan con ansias noticias sobre el estreno.

Y es que la artista cautiva con frecuencia la pupila de sus fieles seguidores de redes sociales con ardiente publicaciones, por lo que en esta ocasión Noelia les agradeció por llegar al millón con un candente video.

A través de su cuenta personal de Instagram la actriz de 39 años compartió un video en donde se le puede ver bailando y derrochando sensualidad luciendo una diminuta tanga, el cual dejó al descubierto su exuberante retaguardia.

Noelia acompañó la ardiente publicación de la siguiente frase: “1 Millon de Seguidores �� GRACIAS. Me estoy haciendo Adicta a USTEDES!! Los Amo.GRACIAS ! THANK YOU! Soy toda suya”, escribió la cantante en agradecimiento sus fieles seguidores.