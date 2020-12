Noelia cautiva a sus fans con video candente en medias de red

Recientemente Noelia nos ha mostrado su lado más ardiente, después de haber comprado un taller mecánico, siendo este su nuevo proyecto para invertir dinero, y generar más ganancias, pues como sabemos, esta cantante es tan multifacética, que no puede quedarse solo con una entrada.

En ese sentido, la famosa no solo es empresaria, cantante, y monetizar su contenido en redes sociales, sino que también tiene su propia cuenta de Only Fans, donde siempre publica contenido sin censura, pero para acceder a ella hay que suscribirse con un módico pago.

Sin embargo, para convencer a sus fans de comprar una suscripción, esta famosa compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un video en el que da promoción a esta página, en la que aparece mostrando su cuerpazo, mientras se pasea por su casa en medias de red y ropa interior.

“Ven a verme AHORA a Only Fans y PODRÁS VER TODO lo que no puedes ver aqui....Los espero ahora en mi cuenta de Only Fans. NO ESPERES MÁS”, publicó.