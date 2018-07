Noelia "calla bocas" con sensual lencería (FOTOS)

Desde hace algunos meses, Noelia comenzó a mostrarse en atuendos muy reveladores en las redes sociales, y aunque gracias sus envidiables curvas consiguió más de medio millón de seguidores, no ha faltado quien critique su pasión por las fotos eróticas, por lo que ella decidió callar bocas.

Para frenar los comentarios negativos que ha recibido, Noelia hizo un par de publicaciones en las que reveló su postura al respecto:

‘Muc

ha Gente me escribe diciéndome: ‘Noelia, no salgas tan sexi, tú no tienes necesidad de estar en ropa

sexi o ca

si desnuda o mejor dedícate, 100% A Cantar’. Respuesta: Amo la Música y canto casi por gusto, GRACIAS a Dios me pagan muy bien y el público adorado paga por escucharme cantar. Eso lo agradezco mucho; peroooo no dejaría Noel

icious por nada. Amo la ropa sexi, así como me fascina crear nuevos diseños de ropa íntima y accesorios…