Noelia baila en lo oscurito enseñando sus encantos ¡Qué hermosura! (VIDEO)

A Noelia le fascina conquistar las redes sociales con sensuales publicaciones que han alborotado Instagram; la artista a sus 40 años de edad se ha convertido en una de las famosas más vistas en internet y en su más recientes video ha demostrado porque es toda una celebridad.

La cantante puertorriqueña desde que decidió incursionar en las películas eróticas ha ganado popularidad en lo que va del año, pues además de tener una larga carrera en la música ha demostrado su faceta como una mujer de negocios contando con su cabaret, su línea de ropa muy sensual para las mujeres, pero lo que les ha fascinado a sus fans es el estreno de su video íntimo.

La intérprete disfruta deleitar la pupila de los caballeros al enseñar de más y subir la temperatura de las redes sociales, tal y como lo hizo en uno de sus videos, donde se puede apreciar la diminuta ropa de hilos que llevaba puesto mientras meneaba las caderas exhibiendo sus enormes glúteos.

El video enamoró a más de 44 mil seguidores, quienes no se resistieron a los encantos de Noelia y enviaron comentarios muy cachondos, entre ellos fueron: "Exquisita y deliciosa", "Me quede sin palabras", "Mamita lindo cuerpo", "Eres una belleza", "Te ves divina".

Noelia baila con una atrevida prenda de hilos

El video que mostró la famosa fue para promocionar la nueva versión de la canción "Here I Go Again"; aquel videoclip muestra su lado más sensual y pasional lo que la ha convertido en una de las cantantes favoritas.

Los fans han estado muy ansiosos de poder disfrutar del video erótico, pues podrán verla desde la intimidad, aunque en Instagram la cantante no pierde la oportunidad de mostrar algún adelanto para promocionar su video en Secret Passion.

