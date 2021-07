Noelia arremete contra Karol G por cantar con mariachi en los Premios Juventud.

Los Premios Juventud se llevaron a cabo este jueves 22 de julio, en donde múltiples cantantes se presentaron en el escenario, entre ellos Karol G, quien cantó el tema “200 copas” en compañía de un mariachi, situación que desató controversia debido a que la intérprete colombiana es conocida por sobresalir en el género urbano.

Posterior a su participación en la que lució un increíble vestido amarillo que asombró a todos, las críticas hacia Karol G se hicieron presentes luego de su actuación. Una de las que no dudó en hablar sobre la colombiana y su canción con mariachi fue Noelia, a quien le pareció una total falta de respeto.

Mediante una publicación en Instagram, Noelia subió una foto de Karol G y a pesar de que celebró que la colombiana se encuentre triunfando en la industria musical, criticó que haya cantado con mariachi, algo que no le pareció en absoluto.

¿Qué dijo Noelia sobre Karol G con mariachi?

“Nada más hermoso que ver a una chica joven como Karol triunfar. Been there, donde that! Es lo máximo, pero nada más triste que gane por la derecha, y por la izquierda salpique de lodo algo que es sagrado”, se lee en el principio de la descripción de la imagen.

La Verdad Noticias informa que, Noelia calificó como una falta de respeto a la música regional mexicana y al mariachi que Karol G haya cantado de una forma que considera poco apropiada.

Karol G con mariachi fue "una falta de respeto": Noelia

“Te aplaudo de pie tu éxito, pero repruebo la falta de respeto a la música vernácula de México mi familia política, todos son pilares de la música Ranchera y de mariachi, y están indignados. Usa eso para hacerlo bien, con respeto y te creces aún más porque eso no estuvo bien, a lo mejor para los que no lo entienden es cool, pero para quienes defienden ese género día a día, eso no es agradable”.

Además, Noelia subrayó que algo que le molestó demasiado sobre la presentación de Karol G es que la colombiana haya utilizado groserías en su canción. “Nadie utiliza frase soez como hijo de tu p… en televisión nacional y menos cantando con mariachi ¡Qué barbaridad! Tú puedes hacer algo mejor, hazlo sin lodo. Respeto ante todo”.

