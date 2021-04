Noelia apoya a Frida Sofía, a ella tampoco le creyeron cuando dijo que vivió abuso

Noelia hace poco más de 15 años denunció públicamente que su padrastro, el poderoso empresario Carlos “Topy” Mamery había abusado sexualmente de ella, y al igual que le está ocurriendo a Frida Sofía tras revelar los abusos que sufrió de su abuelo Enrique Guzmán, a las dos las han llamado “locas”. Así que Noelia apoya a Frida y le aconseja ser fuerte.

La cantante de 41 años declaró durante una entrevista con Javier Ceriani en “Chisme no like” que ella se identifica mucho con la también cantante Frida Sofía de 29 años, debido a que ella tampoco recibió el apoyo de su madre cuando relató los presuntos abusos sexuales que vivió a manos de su padrastro.

Así que Noelia le recomendó a Frida “romper el cordón umbilical” y ser fuerte, ahora que su madre Alejandra Guzmán no la está apoyando, y ha elegido creer en la supuesta inocencia de su padre, el cantante Enrique Guzmán.

“Hay que ser muy valiente, hay que querer salir de ahí, hay que decidir por qué una quiere salir de esas garras, de quien tu piensas que te ama pero te ha abusado toda tu vida desde pequeña”, expresó la intérprete del tema “Tú”.

“Cuando son las madres, es lo más difícil de todo y quisiera que ella siguiera mi ejemplo, ojalá ella sea así de fuerte como lo fui yo y así de valiente y pueda romper el cordón umbilical que te hace como si fueses presa, como cuando tienes síndrome de Estocolmo”, afirmó Noelia.

Noelia siente que a Frida Sofía le está ocurriendo lo que a ella también le pasó hace más de una década, cuando confesó que también fue abusada por un familiar/Foto: Telemundo

La historia de abuso sexual de Noelia

En 2003, Noelia reveló en el programa “El Gordo y la Flaca” que su padrastro y ex mánager, el magnate del entretenimiento conocido como Topy Mamery había abusado sexualmente de ella en dos ocasiones.

Sin embargo, la artista no tuvo el apoyo que esperaba por parte de los medios de comunicación, que incluso la censuraron y vetaron.

“Me silenciaron. Inmediatamente, Lili Estefan (conductora de El Gordo y la Flaca) me mandó a callar al aire”, afirmó Noelia.

“Yo estaba en unas condiciones sumamente delicadas. Estaba en el proceso más peligroso del proceso. Me silenciaron de una forma horrible, estaba al aire, me dijo varias cosas como ‘no hables así de tu mamá’, ‘no sabes de lo que estás hablando’, me empezó a regañar”, recordó.

Yolandita Monge, madre de Noelia, nunca le creyó a su hija sobre los presuntos abusos que vivió en manos del ahora fallecido Topy Mamery. Por esto, la cantante y su madre nunca volvieron a tener una relación y no se hablan/Foto: TVyNovelas

La intérprete puertorriqueña cuyo nombre real es Noelia Lorenzo Monge fue una de las primeras celebridades en hablar abiertamente sobre haber vivido una violación; sin embargo, ni su propia madre, Yolandita Monge le creyó ni su hermana, y siempre estuvieron de lado de Mamery.

“Absolutamente nadie me apoyó. O se quedaban callados, o me atacaban o me bulleaban o me agredían, todos me destrozaban haciéndome bullying”, relató la famosa.

Por esta razón, la artista espera que el caso de la cantante Frida Sofía sea distinto, y que ahora sí haya más personas que crean en su palabra y no la tachen de loca. ¿Conocías esta vivencia que tuvo Noelia? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

