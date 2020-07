Noelia SIN CENSURA por fin llega a Only Fans ¡Promete todo esto!

Noelia SIN CENSURA por fin llega a Only Fans Esto se puso bueno

Noelia se ha destacado por ser una de las artistas más reconocidas de la farándula latinoamericana y es que últimamente incursiona en distintos ámbitos laborales que le han dado un poder como ninguna otra celebridad.

Tal parece que la bella Noelia quien recientemente celebró en sus redes sociales que superó los 800 mil seguidores en su cuenta de Spotify, ahora ha dado a conocer su nuevo proyecto en pie para el entretenimiento de sus fans.

Es por eso que si eres de los que se ha quedado esperando el video cadente y sin censura de Noelia, es ahora la oportunidad de no perdértelo, pues la bella reina de lo candente ha anunciado que ya se encuentra en Only Fans.

¿Qué promete Noelia en Only Fans?

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la artista puertorriqueña Noelia escribió un mensaje en el que invita ahora a sus seguidores a ser parte de su Only Fans:

Quieres ver más sin Censura? .Inscribete a mi cuenta de Only Fans. POR QUE TU LO PEDISTE YA ESTOY EN ONLY FANS ! Subscribete a la Nueva Cuenta de Only Fans donde podras ver mas SOLO DURANTE ESTOS DIAS DE APERTURA RECIBIRAS UN PRECIO DE DESCUENTO https://onlyfans.com/noeliaofficial. Subscribete hoy y podras disfrutar de las sorpresas que vienen en Only Fans".

Al parecer Noelia no se conforma acaparar toda la atención de su público, ya que ahora ha prometido que tiene más de mil sin censuras para cada uno de ellos con simplemente acceder a este nuevo espacio en donde mostrará toda su belleza.

La intérprete de Candela está apostando a levantar nuevamente su carrera musical y para esto lanzó hace unas semanas atrás la canción Broken, pero sin embargo en varias ocasiones la famosa cantante afirmó que no dejará de lado sus negocios gastronómicos ya que le está yendo de la mejor manera.

Cabe destacar que Noelia en las redes tiene una gran popularidad y esto fue confirmado una vez más en su cuenta de Instagram ya que subió una foto en su auto que se llevó todas las miradas, como en cada una de sus poses en su Instagram.