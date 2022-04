Noelia ¿Fue boicoteada por Los Ángeles Azules?

La cantante Noelia se presentó en el Estadio Caliente en Tijuana, donde compartió cartel con Los Ángeles Azules, esto tras haberse alejado de los escenarios y triunfar como empresaria, así como con sus fotos subidas de tono.

Tal parece que este regreso no fue el mejor para Noelia pues según presentaron en el programa “Sale el Sol”, la cantante fue víctima de varias fallas técnicas sobre el escenario que le hicieron caer en dos ocasiones.

Por otro lado, se destaca que algunas de las fallas que sufrió el show de la bella Noelia, fueron bocinas al 10% de sonido, luces hasta abajo para impedir su visión sobre el escenario, luz seguidor alta en la cara para dejarla deslumbrada, el chícharo con el volumen bajo y, por si fuera poco, no la dejaban ni entrar al evento.

Noelia fue despreciada en su show

Esta noticia fue difundida por Héctor Vargas en el matutino, donde se destacó que Los Ángeles Azules habrían sido quienes sabotearon el espectáculo pues la hija de Elías Mejía se iba a presentar en lugar de la cantante con la agrupación” Elidian” sin embargo esto no fue así:

“Ya que acabó, que se bajó y que le aplaudieron, la gente de ahí se acercó con ella y le pidió una disculpa, ‘perdón por hacer esto, perdón por apagarte las luces, perdón por ponerte el seguidor fuerte en la cara, pero fue una orden directamente de Los Ángeles Azules, de “El Doctor’”, reveló.

Pero no solo eso, sino que también expresó: “La gente que trabaja ahí en el lugar le dijeron, fue una orden de ellos, 'porque no querían que estuvieras aquí'… El doctor, el líder de la banda estaba muy enojado porque su hija iba a cantar también en este evento entonces dijo: ¿cómo? ¿Mi hija y también Noelia? No, yo quiero que esté solo mi hija”.

Al final solo cantó Noelia

Noelia dio las gracias a su público y calificó como mala onda lo que ocurrió en el evento y señaló a la producción de un grupo musical de lo ocurrido: “Gracias Tijuana, gracias de todo corazón, ni la lluvia nos pudo parar y menos pudo la mala onda de quererme a mí y a mis músicos, gente mala j*dernos el sonido, igual no pudieron. Los amo y gracias por cantar conmigo”.

Por si fuera poco, la bella Noelia expresó: “ayer en el Estadio Caliente de Tijuana, pudo más el amor y su cariño que las ch*ngaderas que nos hicieron las gentes de la producción de un grupo musical que debería dar cátedra de hermandad para con otros colegas, pero no fue así…

Nuestra participación la sacamos adelante mi gente y yo como los profesionales que somos y de la mano de ustedes. Y yo sí vengo de poner a bailar y cantar a Europa y muchas partes del mundo, no solo un slogan mentiroso de publicidad. Hay un dicho mexicano que dice:

“Arrieros somos y en el camino andamos”

Cabe destacar que por último la talentosa Noelia dejó en claro que pudo más el amor finalizando con una frase que dice: “Pudo más el amor de ustedes que el ego de quienes teniéndolo todo, nada les llena y hacen el mal”.

