Noelia: Con corazones en las PECHUGAS y total desnudez enseñó tatuaje

Una vez más, Noelia cautivó el ojo de muchos de sus seguidores en redes sociles; luego de compartir una fotografía en la que se mostró dadivosa; pues en ella la censura no pudo más que dos corazones tapando cada uno de sus pezones en su busto.

Lo único que llevaba puesto eran un par de tirantes en color rosa; y una tanga de hilos que cubría nada más la V en su zona íntima. De esta manera se pudo notar que en la parte baja de su pelvis hay un tatuaje en tonos negros y grises que nunca antes se había visto.

A la fotografía le agregó una descripción que dice "Just me"; misma que casi alcanza los 65 mil 'me gusta' en la plataforma en menos de un día. Asimismo, la guapa actriz y cantante de origen puertorriqueño bloqueó la acción de los comentarios; suponiendo que sea por las críticas y todas las cosas negativas que pudieran ponerle los famosos 'haters'.

Cabe destacar que la joven actriz de apenas 39 años, practica de manera constante rutinas de ejercicio que hacen que su cuerpo e incluso ella misma luzcan como de 15 años; de hecho en diversas encuestas realizadas por La Verdad Noticias, los usuarios afirman que la puertorriqueña luce un aspecto joven y muy agradable.

De acuerdo a lo que se dio a conocer en el portal de información Tv Notas, Noelia dejó de lado su carrera artística y lanzó un nuevo sitio para adultos llamado 'Secret Passion'. Diversos sitios mencionaron que su ausencia en el ámbito artístico sería un vacío que no logrará llenarse con nada; pues tenía más de 10 hits de radio en las listas de popularidad de Billboard Latino y 3 éxitos en Billboard Dance en inglés. De hecho era mundialmente reconocida, pues aunque ahora su apego por la música cuambiambera fue incrementando, 'Tú' y 'Ya no eres lo mismo' son de las más sonadas en Fancia e Italia.

