¿Noel Gallagher, el nuevo “enemigo” de Taylor Swift? ESTALLA contra la cantante

Noel Gallagher ha criticado a los artistas más vendidos del mundo, Ed Sheeran y Taylor Swift, y predijo que nunca más habrá "estrellas de rock adecuadas" debido a las redes sociales.

La ex estrella de Oasis ha estado de luto por la pérdida de "estrellas de rock adecuadas" y ha llamado a los "actos de mayor venta" en el mundo, incluido el creador de 'Thinking Out Loud' y la cantante de 'Shake It Off', "una mierda".

Ed Sheeran y Taylor Swift se consolidan como los músicos mejor vendidos del mundo pero Noel Gallagher critica su estilo

Hablando en 'Funny How?' De Matt Morgan podcast, el creador de éxitos como 'Some Might Say' se lamentó: "La música ahora es estilo sobre sustancia. Encuentro que estos jóvenes en el juego de la música, se ven muy bien, todos tienen tatuajes y la imagen y todo esos malditos pero en realidad son solo una mierda, no están diciendo nada".

"Los actos más vendidos son una mierda, mientras que cuando yo era pequeño, los actos más vendidos eran los mejores. La banda más grande del mundo solía ser la mejor banda del mundo", al referirse a la ganadora del Grammy y otros similares a Taylor Swift.

"Ahora lo más grande del puto mundo es Taylor Swift. ¡¿Qué ?! Mierda".

Noel Gallagher despide a "las estrellas de verdad"

Noel Gallagher, que no se considera una estrella de rock, duda de que alguna vez haya otro David Bowie o Freddie Mercury y culpa en parte a las redes sociales porque las celebridades no pueden hacer travesuras porque sus payasadas serán denunciadas en Twitter y Instagram.

Continuó: "Nunca habrá otro David Bowie, nunca habrá otro Marc Bolan, nunca habrá otro Freddie Mercury, verdaderas estrellas de rock [...] Nunca serán personas así porque los músicos nunca ganarán esa cantidad de dinero y los que sí les gusta, Ed Sheeran, joder ya que más da".

Noel Gallagher culpa a las redes sociales por la falta de "estrellas del rock verdaderas"

"No me considero una estrella de rock, soy más un compositor / dibujante, me refiero a estrellas de rock extravagantes"

"No serán más aviones privados o David Bowie rockeando en la estación de King's Cross vestido como un nazi, ya no serán nada de eso, porque la gente será intimidada por las redes sociales".

El compositor de 53 años también volvió a llamar a los éxitos de Adele "música para abuelas", después de decir eso en 2015.

Noel Gallagher dijo en ese momento: "Si alguien quiere saber lo que pienso de Adele, se lo diré ... No veo de qué se trata todo este alboroto. me gusta su música. Creo que es música para abuelas".

¿Qué opinas de los comentarios de Noel Gallagher? Dinos si estas de acuerdo o en contra de su opinión sobre los artistas de ahora.