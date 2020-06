Noel Gallagher de Oasis acusa Green Day de PLAGIO por Boulevard of Broken Dreams

Oasis fue una de las principales bandas de rock de la década de 1990, mientras que Green Day tuvo algunos éxitos en la década de 1990, alcanzó su máxima popularidad con su álbum de 2004 “American Idiot”.

Green Day no ha respondido a supuesto plagio de "Boulevard of Broken Dreams" de 2004

Mientras que Oasis fue quizás la banda más popular de Britpop, Green Day fue la banda de punk rock más famosa de su época, principalmente en su país de origen, Estados Unidos.

Aunque a primera vista, la música de las dos bandas no parece tener mucho en común, Noel Gallagher de Oasis siente que Green Day plagió uno de los éxitos característicos de su banda.

‘Boulevard of Broken Dreams’ vs. ‘Wonderwall’

Green Day le ha dado al mundo muchas canciones divertidas y optimistas como "Holiday", "American Idiot" y "Basket Case", sin embargo, muchas de sus canciones más famosas son baladas y esto los distingue de muchas otras bandas de punk rock.

Quizás su balada más famosa es "Boulevard of Broken Dreams", aunque esa canción proviene de un álbum políticamente cargado, es un lamento apolítico sobre la soledad.

Mientras que una canción como "Holiday" debe entenderse en su contexto histórico como una respuesta a la Guerra de Irak, "Boulevard of Broken Dreams" es atemporal, sigue siendo popular hasta el día de hoy, aunque a Noel Gallagher no le gusta mucho.

Noel Gallagher de Oasis siente que “Boulevard of Broken Dreams” es muy similar al éxito definitorio de Oasis "Wonderwall".

Según Contact Music, Noel Gallagher dijo: "Si escuchas, encontrarás que es exactamente el mismo arreglo que Wonderwall. Deberían tener la decencia de esperar hasta que esté muerto [antes de robar mis canciones]. Yo, al menos, le concedo esa cortesía a las personas que robo”.

La comparación entre las dos canciones quedó inmortalizada cuando DJ Party Ben creó su mashup "Boulevard of Broken Songs".

Según MTV, el mashup combina "Boulevard of Broken Dreams", "Wonderwall", "Writing to Reach You" de Travis y "Sing for the Moment" de Eminem, y fue incluido en el álbum American Party de Party Ben, quien dijo que el álbum destacó cómo Green Day "robó algunos riffs".

Lo que Noel Gallagher piensa de Green Day

Noel Gallagher no solo denunció "Boulevard of Broken Dreams", también atacó a Green Day en su conjunto.

"Se consideran a sí mismos, y cito,‘una banda de rock ‘n’ roll que patea traseros". No podrían ser menos patadas si lo intentarán”.

Esta no fue la única vez que Noel Gallagher tuvo algunas palabras duras para la música de Green Day.

En las últimas décadas, la música rock se hizo progresivamente menos prominente, y algunos críticos creen que Green Day fue una de las últimas bandas de rock en tener grandes éxitos en las listas de popularidad. Noel Gallagher, por otro lado, no veía su música como auténtica "música de guitarra".

En 2012, Noel Gallagher le dijo a Portland Mercury “La fuerza de la música de guitarra para ser la mierda más grande del mundo se está jodiendo por ahora, ¿sabes a qué me refiero? A mediados de los 90 había Oasis, Nirvana, maldita sea. Radiohead sigue funcionando, pero sabes a lo que me refiero. Mi campo de batalla son las listas de éxitos, y la música de guitarra en la parte superior de las listas es prácticamente inexistente a menos que cuentes con Green Day, que nadie debería tener".

Puede que a Noel Gallagher no le haya gustado Green Day, pero los fanáticos de la banda están tan dedicados como siempre.