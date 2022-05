¿Nodal o Belinda? Fans discuten en redes por quien tiene la razón

Fans discuten sobre quien tiene la razón

Los internautas en las redes sociales han tomado partido hacia el tema entre Christian Nodal y Belinda, luego de que el cantante de regional mexicano difundiera pláticas dónde se ve a la intérprete pidiéndole dinero.

Desde muy tempranas horas de este miércoles el nombre del cantante se ha colocado entre las principales tendencias de búsqueda, desatando todo tipo de encuentros.

Además de los memes que sacaron tras revelar que Belinda le pedía dinero a Nodal, los fanáticos y seguidores de ambos cantantes se enfrentaron defendiendo a su favorito.

Nodal expone a Belinda por pedirle dinero

Cristian Nodal expone a Belinda en redes

De manera contundente el cantante estalló y decidió exponer en sus redes sociales con una plática con Belinda, enseñando cómo ésta le pedía dinero para sus padres.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo" expresó Christian.

Eso no se detuvo ahí, pues Nodal también se dedicó a contestar algunos de los tantos miles de comentarios que recibió en su publicación, creando además una discusión entre los bandos que apoyan a los cantantes.

Fans discuten sobre quien tiene la razón

Fans discuten sobre quien tiene la razón

Aunque a ciencia cierta es complicado decantarse sobre quién tiene la razón en este asunto, en las redes ya hay todo tipo de comentarios mostrando su apoyo hacia los cantantes.

"Nodal no es naco por su apariencia,no es naco por su música ni mucho menos por como se viste,es naco por publicar chats privados,no puedes defenderte de las nacadas de tu exsuegra haciendo otra igual o peor"

"Parece que los hombres no tienen derecho a quejarse de nada cuando termina una relación culera y tóxica"

"Nodal se defiende de la mamá de Belinda que aparte que le dice “naco” la mantuvo a Belinda y a su familia"

"Belinda tiene más trayectoria,claro que si,pero todos la volvimos a ver cuando comenzó a andar con nodal,la volvimos a voltear a ver y no por algo bueno,más bien porque sabíamos lo que ella le iba a hacer a él"

Entre otros tantos miles de comentarios que abundan en las redes sociales.

Y es que tan solo hace unos días atrás Cristian Nodal habría evitado hablar sobre el tema de su noviazgo con Belinda, razón por la cual la polémica estalló con creces

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado