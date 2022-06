¿Nodal descubrió fraude de Gussy Lau? Ex novio de Ángela Aguilar causó revuelo

El ex novio de Ángela Aguilar ha sido tema de conversación en las redes sociales, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que reveló Christian Nodal sobre el compositor, pues han señalado a Gussy Lau de colcargarse del triunfo de alguien más en el año 2019.

Y es que, el músico de 33 años de edad se hizo un Latin Grammy en el 2019 con el tema "No te contaron mal" canción interpretada por Nodal, de igual forma la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le entregó un galardón por "Aquí abajo".

Algunos usuarios se han cuestionado qué ha sido de Gussy Lau tras el escándalo con la hija de Pepe Aguilar, pues el músico ha estado muy activo en las redes sociales, incluso presumió en un video en Instagram los Grammys que recibió por aquellas dos canciones que interpretó el ex de Belinda.

Acusan al ex novio de Ángela Aguilar de fraude

Nodal arremetió contra el ex de Aguilar

Recordamos que Nodal compartió un video donde dijo que era el banco de una disquera, que él pagaba sus videos, además le quitaban su dinero y expresó: "Me robaron mis sueños, me robaron mi libertad, me robaron el poder de hacer duetos con gente súper talentosa".

Pero, lo que llamó la atención de los internautas fue que habló de Gussy Lau, quien ha registrado composiciones suyas bajo el nombre de René Humberto Lau, pero lo acusó de no haber compuesto nada y que solo se lució en el escenario de los Latin Grammy.

"Él sabe que nunca compuso nada". Expresó Nodal.

Por otro lado, en aquel video dijo que siente impotencia que hay artistas que no cantan y que usan autotune y causan revuelo porque no les dan un Grammy. Cabe mencionar que en redes sociales filtraron un video de Nodal ebrio y utilizando un premio para beber.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y su novio?

Gussy Lau y la cantante terminaron su romance

Tras las fotos que se filtraron en las redes sociales del beso de la joven con Gussy Lau, aseguraron que terminaron su romance, incluso la hija de Pepé Aguilar insinuó en un concierto que se llevó a cabo en abril que está soltera.

Aunque por el momento la cantante ni el ex novio de Ángela Aguilar han dado detalles al respecto luego de que se publicaron aquellas fotografías románticas que causaron todo un revuelo, pues evidenciaron lo que ocurría entre la joven y el músico.

