Nodal ¿Cuál es la misma canción que le dedicó a Belinda y Cazzu?

Christian Nodal es un famoso cantante mexicano que vuelve a crear polémica en las redes sociales, donde lo están criticando por dedicar a Cazzu la misma canción que a Belinda.

Muchos aseguran que el joven cantante “no sabe amar”, pues las grabaciones compartidas en TikTok muestran cómo Nodal dedicó “Eso y Más” de Joan Sebastian a Cazzu, mismo tema que le cantó a Belinda cuando eran pareja.

No es para menos que las críticas contra Nodal fueron debido a que mencionó que se arrepentía de dedicarla antes y que ahora con Cazzu era mejor la relación.

El comentario de Nodal

Nodal y su polémico comentario

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a liberar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu…yo no soy Romeo pero quiero a mi Julieta”, expresó Nodal.

Tal parece que lo anterior le costó duras críticas, pues indicaron que no sabe amar y que es de mal gusto que aun recuerde a Belinda.

¿Quién es Cazzu, la nueva novia de Nodal?

Cantante Cazzu

Julieta Emilia Cazzuchelli es el nombre real de Cazzu, la rapera con quien se dejó ver Christian Nodal en un paseo por la ciudad de Antigua, Guatemala. Cazzu nació en Ledesma, Argentina, el 16 de diciembre de 1993 y actualmente tiene 28 años.

Cabe destacar que es conocida en el mundo del género urbano como La jefa del trap, debutó de forma oficial en 2017 con el álbum Maldades, pero desde niña comenzó a interesarse en la música y a cantar de forma amateur.

