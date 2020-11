Noah Cyrus obtiene su primera nominación al Grammy ¿Será la Mejor Artista Nuevo?

El martes (24 de noviembre) llegaron las nominaciones al Grammy 2021 y, como de costumbre, revolucionaron la industria, especialmente la nominada a Mejor Artista Nuevo, Noah Cyrus.

Noah Cyrus dice que estaba durmiendo como una piedra cuando su mejor amiga (con quien se queda para Acción de Gracias) la despertó para decirle que su representante la estaba llamando.

La cantante respondió a la llamada para ver a Zach Kardisch y a su madre, Tish, en un FaceTime conjunto. "Pensé que algo andaba mal", dice Noah Cyrus, "y mi madre me dijo: '¡¿Puedo decirlo?!' Y me dijo que estoy nominada para un Grammy".

Noah Cyrus dice que la noticia se sintió aún más especial viniendo de su madre, quien siempre ha sido su mayor fan; a principios de año, Tish incluso escribió en su libro de intenciones que su hija ganaría un Grammy.

La intérprete de "Young & Sad" inmediatamente llamó a su papá, Billy Ray Cyrus, y al resto de la familia, secándose las lágrimas cada vez que revivía la noticia.

"He visto el programa desde que era niña y lo he idolatrado desde que era niña. Siempre he sabido la importancia, el peso y el honor que tiene ser nominado o recibir un Grammy. Esto es algo de lo que he hablado desde el día en que comencé como artista. Recuerdo que tenía 15 años en la oficina de mi gerente hablando de los Grammy y todo el mundo decía: 'Eso está muy lejos'".

Noah Cyrus sigue los pasos de Billy Ray Cyrus al adentrarse a la música

2020 ha sido un año atareado para Noah

Noah Cyrus, ahora de 20 años y con más de 940 millones de streams profesionales a pedido, dice que tuvo un comienzo de año difícil y más porque recientemente perdió a su abuela, por lo que noticias tan positivas y valiosas sobre hacia dónde se dirige su carrera no podrían venir en un mejor momento.

La estrella lanzó su magnífico EP de folk pop, The End of Everything, en mayo. Ese mismo mes, su sencillo "July" (que recibió un remix con Leon Bridges) subió al número 4 en la lista de canciones alternativas para adultos de Billboard.

En octubre, Cyrus relanzó el destacado EP, "I Got So High That I Saw Jesus" a dúo con su hermana mayor Miley Cyrus.

“Ponemos una enorme cantidad de energía en sentar las bases de una carrera sólida para Noah, y esta nominación al Grammy como mejor artista nuevo es el comienzo de un nuevo capítulo para ella”, dice el fundador de RECORDS, Barry Weiss.

Noah Cyrus agrega: “Este es solo el comienzo de algo realmente especial para mí. Al despertar y escuchar que has sido nominado para un Grammy, no mucha gente puede escuchar eso".

Te puede interesar: Noah Cyrus rompe en llanto tras vivir a la sombra de su hermana Miley

¿Qué te parece la nominación al Grammy 2021 de Noah Cyrus?, ¿Crees que logre llevarse el galardon a casa? Dinos en los comentarios.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.