Noah Centineo tuvo que someterse a una cirugía después de vivir años con dolor/Foto: Teen Vogue

El domingo, Noah Centineo reveló que recientemente se sometió a una cirugía para extirpar sus amígdalas después de sufrir una enfermedad y dolor crónico durante 7 años. ¡Wow!

El joven de 24 años compartió la noticia en Instagram, escribiendo: "Me sacaron las amígdalas hace 2 días. Adiós amigdalitis crónica y faringitis estreptocócica. Espero que haya disfrutado de su estadía gratuita durante los últimos 7 años". ¡Es mucho tiempo para sufrir!

El director ejecutivo y cofundador de Favored Nations compartió muchas miradas detrás de escena de su tiempo en el hospital, incluido un video después de despertarse de la cirugía en el que anima atontado: “Está bien, todo hecho. Lo terminé".

Noah Centineo está listo para el estreno de su nueva película

El galán, que saltó a la fama con el éxito de Netflix “To All the Boys”, está exprimiendo esta cirugía en prensa justo antes de espera para la liberación de las tercera y última película de la franquicia, "To All The Boys: Always and Forever", que llega al streamer el 12 de febrero.

La película encuentra a Lara Jean, interpretada por Lana Condor, regresando de un viaje a Corea y preparándose para despedirse de la escuela secundaria.

Eso incluye ir al baile de graduación con su novio Peter, interpretado por Centineo, así como planificar su futuro universitario en Nueva York y la posibilidad de una relación a larga distancia.

Los seguidores de apoyo dejaron comentarios, con un escrito: "El helado sería tu mejor amigo durante los próximos días". Otro le aconsejó: "¡No comas alimentos duros demasiado pronto!". "¡Ahh eso es lo peor! Espero que te recuperes rápidamente", agregó otro fan.

El guapo actor se está recuperando de su cirugía. Así que los fans de Noah le enviaron mucho amor y consejos para que sane más rápido/Foto: Magzter

Estamos felices después de un descanso muy necesario y mucho helado, el actor de comedia romántica se sentirá mejor.

Te recomendamos leer: Noah Centineo rompe el silencio y confiesa que consumió drogas

¿Crees que Noah Centineo se tomará un descanso de la actuación para recuperarse totalmente de su cirugía?, ¿Verás la tercera película de “To all the Boys”? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.