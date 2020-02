Noah Centineo rompe el silencio y confiesa que consumió drogas

Todas las chicas se han enamorado del actor Noah Centineo, pues a sus 23 años de edad se ha convertido en todo un galán de las películas románticas, el famoso es uno de los favoritos de Netflix.

El actor Noah Centineo ha participado en películas de Netflix como "A todos los chicos de los que me enamoré", "La cita perfecta" y "Sierra Burguess", pero a pesar de su gran carisma, el famoso tuvo un tormentoso pasado.

A través de una entrevista para Harpes Bazaar, el actor Noah Centineo decidió romper el silencio y confesó que cuando tenía 17 años estuvo consumiendo drogas y alcohol, debido al inesperado divorcio de sus padres.

Una de las cosas que han caracterizado al famoso actor Noah Centineo es su honestidad y simpatía, por lo que no dudó en confesar abiertamente que tuvo un oscuro pasado con las drogas y el alcohol.

Noah Centineo reveló que fumó de todo

El actor confesó que probó de todo desde los 17 años, sin embargo, Noah Centineo se ha mantenido sobrio desde los 21 años y ahora se ha convertido en uno de los actores más atractivos de Netflix.

Noah Centineo confesó que estuvo envuelto en las drogas por el difícil proceso que implica que los padres se divorcien, pues el actor reveló: "No había casi nada a lo que dijera que no. Pero nunca jamás me inyecté nada. Fumé de todo".

Actualmente el actor Noah Centineo ha estado causado sensación en las redes sociales, pues han revelado que el famoso próximamente dará vida a He- Man, uno de los personajes más recordados de la televisión.

