Noah Centineo: Conoce a la guapa y famosa influencer que es novia del actor

Mientras To All the Boys: Always and Forever de Netflix concluye la romántica historia de la mayoría de edad de Jenny Han sobre Lara Jean y Peter Kavinsky, es natural preguntarse si una de las estrellas emergentes de la serie, Noah Centineo, está soltero o enamorado.

Odio decírselo a los fanáticos acérrimos que tienen la esperanza de que Centineo haga el giro del bolsillo de los jeans con ellos, pero parece que Centineo está saliendo con la mejor amiga de Kylie Jenner, Stassie Karanikolaou.

Los rumores de que Centineo, de 24 años, y Karanikolaou, de 24, estaban saliendo comenzaron en junio de 2020 cuando los fanáticos de Stassie notaron que ella y Centineo intercambiaban mensajes coquetos en Instagram.

"Devuélveme mi maldita chaqueta mujer. POR FAVOR", le escribió Centineo a Karanikolaou en sus comentarios despu��s de publicar una ardiente foto de ella misma con una chaqueta deportiva negra y roja de gran tamaño y una camiseta blanca.

Karanikolaou luego respondió juguetonamente: "¿De qué estás hablando? Es mi chaqueta".

Noah Centineo y Stassie Karanikolaou todavía no hace público su noviazgo

Más tarde ese año, ambos fueron vistos en público pasando tiempo juntos para Halloween, como una fuente de E! News dijo que estaban "saliendo oficialmente". (Los dos jóvenes pilares de Hollywood aún no han confirmado la noticia por sí mismos).

Noah y Stassie han tenido muy pocas apariciones públicas juntos. Sin embargo, se dice que el romance va muy bien/Foto: Es de Latino

La fuente continuó: "Comenzó cuando se reunieron como amigos para filmar un proyecto, pero terminaron conectándose y teniendo química".

La fuente también le dijo a E! que no sólo Centineo y Karanikolaou están "súper juntos", sino que la propia Jenner también le da a la relación su sello de aprobación de BFF.

"Es una relación fácil y todos sus amigos lo aman", explicó la fuente.

"Kylie piensa que son lindos juntos. A los dos les encanta tener citas, ir a restaurantes, pero también les encanta pasar el rato en cualquiera de sus casas simplemente para relajarse, reír y divertirse", dijo el informante.

Antes de que Noah Centineo y Karanikolaou supuestamente encontraran el amor en una crisis de salud global, salió con la modelo Alexis Ren durante poco más de un año.

También se le ha relacionado con la estrella de Emily in Paris, Lily Collins y la ex actriz infantil de Disney Kelli Berglund. ¿Crees que Noah Centineo y Stassie hace una bonita pareja? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

