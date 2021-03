Noah Beck revela que renunció a su sueño por ser tiktoker y estar en Sway House

La estrella de TikTok, Noah Beck, les contó a los fanáticos la historia de cómo renunció a la oportunidad de ser un jugador de fútbol profesional para unirse a Sway House, y dijo que fueron "las decisiones más difíciles" que jamás haya tenido que tomar.

Noah Beck es uno de los nombres más importantes de TikTok y con solo 19 años tiene más de 26 millones de seguidores. Pero la estrella no ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. De hecho, solo comenzó a subir videos en enero de 2020, lo que hizo que su popularidad fuera aún más impresionante.

Si bien ahora es mejor conocido por ser parte de Sway House, su vida antes de las redes sociales era muy diferente y les ha explicado a los fanáticos cómo terminó haciendo TikTok y por qué la decisión de unirse a Sway House no fue tan simple como puede parecer en el exterior para sus millones de admiradores.

Noah Beck quería ser jugador profesional de fútbol

Noah descubrió que era muy buen futbolista, y quería ser un profesional; pero su trabajo en las redes sociales cambió su meta/Foto: Instagram

La estrella explicó en un sincero video de YouTube que publicó el 14 de marzo cómo cuando era más joven se obsesionó con el fútbol. A medida que practicaba más y más, se volvió bastante bueno en eso, y llegó al punto en que sintió que potencialmente podría ganarse la vida con el deporte.

Noah hizo que varias universidades se pusieran en contacto con él y, finalmente, asistió a la Universidad de Portland. Pero después de que la situación global empeoró, Noah terminó teniendo que hacer clases en línea. Esto lo llevó a hacer una competencia amistosa con su hermana para ver quién podía obtener más seguidores en TikTok, lo que terminó en que se volviera bastante popular en línea.

Después de que el tiktoker Blake Gray se acercó a Noah, dijo que fue a Los Ángeles para conocer a los chicos de Sway, y dijo que incluso estaba "deslumbrado" después de conocerlos.

Noah dejó su deseo de ser futbolista por estar en Sway House

Beck decidió dejar atrás su pasión en el deporte para volverse estrella de internet/Foto: Dexerto

Pero cuando Bryce Hall finalmente apartó a la prometedora estrella de TikTok y le preguntó si quería unirse a la cámara, Noah se enfrentó a una decisión difícil. “Sin pensarlo, estaba como, 'diablos, sí'", declaró.

"Pero luego tuve que pensar realmente porque, quiero decir, voy a ponerme serio por un segundo, fue la decisión más difícil que tuve que tomar en mi vida. Estaba eligiendo entre mi sueño y mi pasión, ser futbolista profesional", comentó el ahora influencer.

"Esta oportunidad llegó, y fue una en la que tuve que dormir durante semanas y semanas". Pero con el apoyo de sus padres, Noah tomó la decisión de unirse a Sway House y dijo: "No me arrepiento de ninguna decisión que tomé". Los fanáticos se alegrarán de que la estrella de TikTok eligiera tomar el camino que tomó, ya que ahora es una de las estrellas más influyentes de la plataforma de sincronización de labios.

¿Quiénes forman parte de Sway House además de Noah?

Noah ha logrado destacar en la Casa Sway/Foto: Instagram

La Sway House, está formada por Bryce Hall, Blake Gray, Noah Beck, Anthony Reeves y Kio Cyr; Quinton Griggs, Griffin Johnson, Jaden Hossler y Josh Richards también formaron parte del grupo de redes sociales, pero hace poco anunciaron su partida. Quinton y Griffin se fueron del famoso club de Tik Tok para convertirse en estrellas gamer, mientras que Jaden y Josh decidieron renunciar para concentrarse en sus facetas como cantantes. Esta noticia puso muy tristes a los fans, pero supuestamente hasta ahora, todos ellos siguen teniendo una buena relación.

Aunque ahora la Casa Sway cuenta con menos integrantes que el resto de otros grupos como Hype House y Clubhouse, sigue siendo uno de los clubes favoritos de millones de internautas que disfrutan de ver a los influencers compartiendo bailes y bromas juntos en la red social. Además, Bryce y Noah se han vuelto aun más populares por mantener noviazgos con algunas de las tiktokers más famosas de internet.

El romance Noah Beck con Dixie D'Amelio

Dixie D'Amelio ha dejado enamorado a Noah, y el tiktoker incluso quiere casarse con la famosa influencer/Foto: People

Estar en Tik Tok no sólo le ha dado una buena fortuna y popularidad a Beck a su corta edad, sino que también ha hecho que conozca a la guapa joven que es la dueña de su corazón: la tiktoker y cantante Dixie D’Amelio. la amorosa pareja desató por primera vez rumores de una relación en agosto de 2020 cuando fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Los Ángeles. En las semanas siguientes, la pareja insistió en que solo eran amigos antes de confirmar que estaban saliendo en octubre de ese año.

Beck reveló la noticia en una entrevista con AwesomenessTV, confirmando: "Estoy saliendo con Dixie D'Amelio", de acuerdo con la revista People. Además, el joven de 19 años dijo que su novia cantante de la misma edad que él "es increíble", y agregó, "ha sido muy divertido y por eso estoy emocionado por el futuro con ella". La pareja se ha fortalecido desde entonces, y Beck incluso reveló que su mente está la idea de matrimonio con Dixie, cuando habló con Entertainment Tonight a principios de este año.

Aunque reconoció, "solo hemos estado saliendo durante casi cuatro meses, ni siquiera han pasado cuatro meses. Definitivamente puedo verme casándome con Dixie, y ese es el objetivo. No quiero perder el tiempo. No quiero estar con alguien si la intención no es tener una cita para casarme con ella", afirmó. Recordemos que Dixie, es la hermana mayor de Charli D’Amelio, la tiktoker más importante y con más seguidores del mundo. ¿Crees que la fama de Noah Beck continúe creciendo en internet? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

