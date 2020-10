“No voy a mentir con algo tan fuerte”: Aylin Mujica señala que sí fue secuestrada

Después de haber sido llamada mentirosa por Daniel Bisogno y Germán Ortega, la actriz Aylín Mujica se defendió ante las críticas confirmando su versión sobre el secuestro exprés que sufrió en la ciudad de México.

Recordemos que hace unos días surgió un fuerte rumor de que la actriz cubana había fingido ser víctima de un secuestro para poder abandonar la obra “El CuarenTenorio Cómico”, donde había sido invitada a participar.

Ahora ha sido la misma Aylín Mujica quien ha salido a desmentir estos falsos rumores sobre ella, señalando que en verdad pasó por un momento muy desagradable, que incluso aún le continúa generando grandes sobresaltos por las noches.

Aylín Mujica se defiende y afirma que sí fue secuestrada

Mediante una entrevista para el programa “De Primera Mano”, la actriz cubana habló sobre las recientes críticas que ha recibido, donde se menciona que mintió sobre su secuestro como un pretexto para no regresar al país mexicano

Entre estos rumores también se ha dicho que Aylín Mujica ya tiene un proyecto con la empresa Telemundo, otra de las razones que le impedirían regresar a la obra teatral. Información que ahora la misma actriz ha aclarado.

“Yo no voy a mentir con algo tan fuerte, a mí me asaltaron, la pasé muy mal y me quitaron dinero, y me toque… no quisiera seguir hablando de eso, de verdad, la pasé muy mal”

Fueron parte de las declaraciones de la actriz cubana, quien también mencionó que no tiene ningún proyecto con ninguna televisora, afirmando que si no ha regresado a la obra es porque aún no ha podido superar este episodio.

Por último Aylín Mujica contó que su familia también se encuentra muy preocupada por ella, confirmando que su seguridad está delante de cualquier otro asunto y que no arriesgaría su vida por ningún trabajo.

¿Crees que Aylín Mujica esté diciendo la verdad?