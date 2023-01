"No tiene nada de artístico" dice famosa por la canción de Shakira contra Piqué

La cantante Shakira se ha vuelto tendencia en redes sociales tras la nueva canción que lanzó con Bizarrap, pues la tiradera contra Piqué y Clara Chía ha sido tema de conversación en las redes sociales, y recientemente dieron a conocer lo que opina una famosa de las telenovelas.

¿De quién se trata? La actriz Margarita Gralia de 68 años de edad y quien protagonizó el melodrama "Amor en custodia", dio su punto de vista sobre el tema de la colombiana, y todo parece indicar que no le gustó, lo que causó un gran alboroto.

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que la colombiana hace referencia a la traición del exfutbolista, por lo que la artista ha recibido el apoyo de sus fans y de varios famosos, aunque algunos opinan lo contrario.

Margarita Gralia cuestionó el dolor de Shakira por su nueva canción

En una entrevista que presentó el programa "Venga la Alegría Fin de Semana", dieron a conocer las recientes declaraciones de Margarita quien dijo: "No sé si es ella, o toda una empresa que está detrás de ella, ¿realmente ese es su dolor?. Expresó.

Por otro lado, dijo que no tiene nada de artístico ni de calidad, igual comentó que no es su fan, pero reconoció que es muy talentosa y que baila muy bien, "Pero nada más, este, pero de ahí de lo que me esté contando sea una obra literaria maravillosa, para nada".

Por su parte, los usuarios reaccionaron: "Shakira es una estrella, guste a quien le guste, y pese a quien le pese", "Shakira es artista", "En los tiempos de Margarita perdonaban las infidelidades o de plano seguían con sus esposos", "Alguien que le explique lo qué es una tiradera". Fueron algunos comentarios

¿Cómo traicionó Piqué a Shakira?

Tras separación, Piqué se dejó ver en público con Clara Chía

A mediados del 2022, te informamos en La Verdad Noticias, que la colombiana Shakira se separó de Piqué, tras más de 10 años juntos, por lo que salió a la luz que él le fue infiel a la colombiana con Clara Chía de 23 años de edad.

