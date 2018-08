No te pierdas los detalles del MTV Video Music Awards

La entrega de los MTV VMAs 2018 se realizará, por primera vez en nueve años, en la ciudad de Nueva York. Para ser más específicos en el Radio City Music Hall. Cardi B parte como la gran favorita con 10 nominaciones. Le siguen The Carters (Beyoncé y Jay Z) con 8 candidaturas y Childish Gambino y Drake (con 7).

Este año, los MTV Video Music Awards no tendrán un presentador estrella, sino varios rostros invitados. Entre ellos destacan Millie Bobby Brown de "Stranger Things" y Tiffany Haddish de "Girls Trip". Otros confirmados son: Kevin Hart, Blake Lively, DJ Khaled, Liam Payne, Amandla Stenberg, Bebe Rexha, Common, G-Eazy, Gucci Mane, Keegan-Michael Key, KYLE, Lenny Kravitz, Lil Uzi Vert, Olivia Munn, Rita Ora, Shay Mitchell, Zedd, Teyana Taylor y los Backstreet Boys.

MTV Video Music Awards

Cardi B será la encargada del número inicial de los MTV VMA 2018. Se trata de su primera presentación en vivo desde que se convirtió en madre. También estarán en escena Ariana Grande, quien acaba de lanzar un nuevo disco, y Shawn Mendes, que cantará su hit "In My Blood".

Logic interpretará "One Day". También estarán Nicky Minaj, desde una locación icónica de Nueva York, y Travis Scott, Post Malone y la banda Panic! At The Disco.

Pero seguramente Jennifer Lopez se llevará toda la atención. La intérprete de "Let's Get Lout" será reconocida con el Premio Michael Jackson a la vanguardia.

Cardi B

Los MTV VMAs se transmitirán en vivo por la cadena de TV y su plataforma online. La transmisión de la ceremonia empezará a 9 p.m (hora de Nueva York). Estos son los horarios para América Latina:

Perú: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.