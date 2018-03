Agencias/ Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO, México.- Lo que muchos esperaban sucedió, el regreso de la serie Game of Thrones (GOT), ayer fue el estreno del primer capítulo de la séptima y penúltima temporada, mismo que ha hecho que muchos de los fans se emoción más de lo normal. El capítulo mostró alianzas, venganzas, profecías y un extraño cameo, que nadie esperaba. No te pierdas el cameo de Ed Sheeran en 'GOT' Fue la aparición del cantante Ed Sheeran tuvo su momento de gloria durante Dragonstone (Rocadragón) donde protagonizó una aparición que fue, en esencia, muy simple. Luego de un prólogo memorable, en su camino hacia Desembarco del Rey, Arya Stark (Maisie Williams) se encuentra con un grupo de soldados Lannister que, sentados alrededor de una hoguera, entonan canciones folklóricas de la casa. Y sí, entre esos "capas rojas" quien lleva la voz cantante es Sheeran. La joven lobo acepta la invitación de los soldados de los Lannister y se sienta con ellos a compartir un poco de conejo asado. Un momento de camaradería entre caminantes en el que el pelirrojo músico llega incluso a intercambiar algunas palabras con la pequeña Stark. Es lo que se puede apreciar en el cameo que ha cautivado a algunos y otros no tanto.

Era su sueño

“Soy un geek y me gustan todo ese tipo de cosas”

se ha dicho ser fanático dey recordemos que compuso el tema “” para la película”.El cantante británico es amigo de Maisie Williams, la actriz que interpreta ay logró su sueño: ¡aparecer en la serie! No es la primera vez que un músico hace un cameo en la serie. Ya sucedió con, el batero de Coldplay, y con el grupo islandés Sigur Rós, que aparece tocando "en el capítulo "de la cuarta temporada. Pequeños lujos que pueden darse algunos artistas. Sin embargo la aparición, del cantante de Shape of You, dividió a los fans que llenaron las redes sociales a favor, y también en contra, de este cameo de. ¿Cuál es tu opinión?