“No te hagas la víctima”: Gomita manda polémico mensaje a Laura G

Recordemos que Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como “Gomita” comenzó su camino a la fama gracias a su participación en el programa “Sabadazo” el cual compartía junto a las conductoras Cecilia Galliano y Laura G.

Sin embargo recientemente Gomita rompió el silencio y culpó a ambas conductoras de haberla maltratado en el pasado, pues aparentemente tanto Cecilia como Laura se encargaban de burlarla, criticarla y humillarla por su origen humilde.

Después de haber realizado estas polémicas declaraciones hacia sus ex compañeras de trabajo, Laura G se disculpó públicamente con Gomita, al grado de invitarla al programa “Venga La Alegría”, donde actualmente participa esta conductora, para olvidar el pasado y hacer las paces.

Sin embargo este acto por parte de Laura no pareció ser suficiente para Gomita, quien en varias ocasiones ha mencionado del bullying que sufrió durante su participación en la pantalla chica, algo que la ha marcado de por vida.

Incluso recientemente subió uno de sus mensajes más polémicos a su cuenta de Instagram, el cual se ve directamente relacionado con la disculpa por parte de Laura G, puesto que entre lo que escribió la payasita se encuentra lo siguiente:

“Yo lucho cada día tratando de buscar mi felicidad, me ha costado, llanto, traición, dolor y mil cosas… Pero aquí sigo de pie, no busques culpables mejor haste responsable de tus actos, no te hagas la víctima ni el victimario”

Sin embargo esto no fue todo, puesto que hace unos días Gomita hizo referencia a la disculpa de Laura G, diciendo que el espíritu de Danna Paola entró en ella, puesto que pareciera que la conductora esperaba que la payasita dijera simplemente que no pasó nada, que la trató bien para que así no sonara tan “culer@”.

