"No soy ni femenino ni masculino": Sam Smith realizó fuertes declaraciones

Increíble pero cierto, Sam Smith reveló también en una entrevista que no se considera hombre o mujer y que ha pensado en la cirugía de reasignación de sexo.

El cantante se sinceró respecto a sus inseguridades en una entrevista con la presentadora Jameela Jamil, a quien le confesó que son tales sus problemas que antes de llegar siquiera a la adolescencia se sometió a una liposucción.

Sam Smith expresó lo siguiente:

Me hice una liposucción, tenía doce años”, contó a la celebridad en su serie de entrevistas en Instagram “I Weigh Interviews”, “en ese momento creo que estaba muy feliz por ello. Realmente no cambió nada. Creo que recuperé el peso a las dos semanas porque no había resuelto mi relación con la comida, así que no cambió nada realmente. Pero tener 12 años y hacerte una liposucción no es asunto menor”.

En la misma conversación habló sobre su identidad de género, revelando que no se ve a sí mismo ni como hombre ni como mujer.

“Tú no te identificas con un género. Tú eres tú… tú eres tu especial creación. Así lo tomo, no soy ni femenino ni masculino”, explicó, “creo que floto en algún punto medio. A veces pienso como una mujer, a veces me siento y me pregunto ‘¿quiero un cambio de sexo?’ A veces todavía pienso en eso, pero no creo que lo quiera”.

