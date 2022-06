"No soy nadie pa' juzgarlo": J Balvin se disculpa con Christian Nodal

J Balvin le pide disculpas a Christian Nodal

J Balvin finalmente habló de lo sucedido y externó sus más sinceras disculpas a Christian Nodal, asegurando que fue un error referirse de esa forma ta despectiva.

Como recordarás, todo comenzó cuando a Balvin le pareció buena idea burlarse del nuevo look de Nodal, el cual ha sido duramente señalado en redes.

De inmediato Nodal lanzó el tema "Girasol", un rap con dedicatoria contundente a lo sucedido, asegurando que dichas palabras expresan su sentir no solo a Balvin, sino a la prensa por el daño que le hicieron a su pasada relación.

El famoso reguetonero por fin reaccionó a la polémica canción que Nodal le dedicó, sin embargo más allá de alimentar el escándalo, simplemente se limitó a pedir disculpas.

“Obviamente no soy nadie pa juzgarlo, estaba pasando un mal momento. Yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista”, comentó.

Y continuó:

“Aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie pa juzgar a quien, no soy el dueño de la verdad y nunca lo seré. Al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo, po lo menos”, continuó.

Finalmente el colombiano cerró sus palabras sumándose a la versión que compartió Nodal con los asistentes de su último concierto: “Me pidió disculpas públicas y públicamente también yo lo hago. un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nadie y que no mintió, no mintió en esa conversación, ya quedó todo”.

¿Christian Nodal se arrepiente?

El cantante de regional mexicano habló con su público en su último concierto, y, como era de esperarse, se pronunció sobre la controversia que se desató por Balvin.

“Me arrepentí y me arrepiento, (pero) ya no hay manera de parar nada, va a salir (la canción), pero quiero decirles algo, ¿okay? No hay que ser mierd*s nunca en la vida porque estas cosas que pasan cuando no se es consciente de cuánto daño podemos hacer a las personas. Respétense y respeten a los demás. Hay que amarnos mucho”, dijo.

Finalmente Christian Nodal habría eliminado el audio de "Girasol" de su canal de Youtube, dándole fin a su pelea con J Balvin.

